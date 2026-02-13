Reembolso del IRS 2026: cómo rastrear y recibir tu dinero en 21 días

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 ha comenzado en Estados Unidos (EEUU) con ajustes por inflación y nuevos créditos fiscales en vigor y las autoridades fiscales han señalado que muchos contribuyentes podrían ver algunos de los reembolsos más significativos de los últimos años.

Sin embargo, en un sistema que procesa millones de solicitudes, el orden de llegada y el método de envío determinarán quiénes tendrán el dinero en su cuenta primero.

A día de hoy, 13 de febrero de 2026, el IRS ya ha procesado los primeros lotes de declaraciones.

Si aún no has enviado la tuya, aquí te explicamos cómo posicionarte al principio de la fila.

El fin de la "era del papel": el depósito directo es la regla

El IRS ha sido enfático: el método de pago es el factor número uno en la velocidad de tu reembolso.

Depósito directo: es la forma más rápida y segura.

El 90% de los reembolsos emitidos de esta forma llegan en menos de 21 días.

La fecha límite del cheque: es importante aclarar que, aunque el gobierno federal ha anunciado planes para reducir drásticamente el uso de cheques en papel, con metas hacia finales de 2026, el IRS aún emite cheques físicos. Eso sí, con retrasos que pueden superar las 6 u 8 semanas debido a la logística postal y el procesamiento manual.

Consejo: Si no tienes una cuenta bancaria tradicional, puedes usar aplicaciones financieras (como CashApp, Venmo o similares) o tarjetas de débito prepagadas que acepten depósitos directos. Solo asegúrate de tener a mano el número de ruta (routing number) y el número de cuenta.

Declarar temprano: la ventaja del "primer Llegado"

El IRS procesa las declaraciones de forma cronológica. Quienes presentan su declaración entre enero y mediados de febrero evitan el "cuello de botella" de abril.

Evita el fraude: presentar temprano también reduce la posibilidad de que alguien más use tu número de Seguro Social o ITIN para reclamar un reembolso falso a tu nombre.

+ Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito Tributario por Hijo (CTC): por ley federal (Ley PATH), el IRS no puede emitir reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados de febrero. Por lo tanto, si reclamaste estos beneficios, es normal que veas tu dinero reflejado a partir de la última semana de febrero o principios de marzo.

Errores comunes que congelan tu dinero

Un error de un solo dígito puede enviar tu declaración a "revisión manual", lo que extiende la espera de días a meses.

Revisa doblemente:

Números de identificación: asegúrate de que los números de Seguro Social o ITIN de todos los dependientes sean correctos.

asegúrate de que los números de Seguro Social o ITIN de todos los dependientes sean correctos. Estado civil: errores al elegir entre "Cabeza de Familia" o "Casado declarando por separado" son causas frecuentes de auditoría.

errores al elegir entre "Cabeza de Familia" o "Casado declarando por separado" son causas frecuentes de auditoría. Cifras de ingresos: los montos deben coincidir exactamente con lo reportado en tus formularios W-2 o 1099.

¿Cómo rastrear tu dinero?

No es necesario llamar al IRS (donde los tiempos de espera son altos). Utiliza las herramientas oficiales:

"¿Dónde está mi reembolso?" (Where’s My Refund?): Where's My Refund? | Internal Revenue Service.

Where's My Refund? | Internal Revenue Service. App IRS2Go: disponible en español.

disponible en español. Tiempos: si declaraste electrónicamente, puedes ver el estado tras 24 horas. Si lo hiciste por correo, la información no aparecerá en el sistema hasta después de 4 semanas.

