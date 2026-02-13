Washington emite nuevas licencias para reactivar el sector petrolero en Venezuela: reglas para la inversión extrajera

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la administración de Donald Trump anunció el alivio de las sanciones energéticas contra Venezuela, marcando el fin de un embargo que se mantenía desde 2019.

De acuerdo con EFE, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, confirmó que la "cuarentena" al crudo venezolano terminó oficialmente.

La medida principal incluye la emisión de dos licencias que permiten a grandes empresas como Chevron, BP, Shell y Repsol reanudar sus operaciones en el país. Además, se autoriza a empresas de todo el mundo a firmar contratos para nuevas inversiones, con el objetivo de elevar la producción de petróleo, gas y electricidad en el corto plazo.

Nuevas reglas para la inversión extranjera

Las licencias permiten la llegada de tecnología y servicios estadounidenses para la producción de energía. Sin embargo, el alivio tiene condiciones estrictas: no se permiten negocios con empresas de Rusia, Irán o China, ni con entidades controladas por personas de esos países.

El objetivo del Gobierno de EEUU es atraer inversiones por el orden de los 100.000 millones de dólares para reconstruir el sector energético nacional.

Control de los ingresos petroleros

El secretario Wright explicó que EEUU controlará los ingresos de estas ventas hasta que se establezca un "gobierno representativo" en Venezuela. Hasta ahora, las ventas realizadas desde el cambio de poder el mes pasado ya suman 1.000 millones de dólares.

Un punto clave del plan estadounidense es el regreso de compañías que abandonaron el país hace casi dos décadas, como Exxon Mobil y ConocoPhillips. A pesar de los esfuerzos de Washington por incluirlas, algunas empresas mantienen cautela.

Impacto en el empleo y la economía local

La cooperación técnica entre el equipo estadounidense y el de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, apunta a que este mismo año se logre un aumento importante en la explotación de recursos.

Más allá del petróleo, el nuevo esquema de licencias comerciales busca facilitar la compra de insumos básicos que permitan estabilizar el suministro de electricidad y crear puestos de trabajo formales para los venezolanos, integrando nuevamente al país en el mercado.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube