¡Crisis en Cuba! Turistas salen de la isla tras apagones y falta de combustible: esto se sabe

Los cortes de electricidad constantes, el cierre de hoteles y la cancelación de vuelos por falta de combustible en Cuba, provocaron que los turistas abandonen la isla de forma gradual.

Esta situación deja al país en una posición económica crítica, ya que el turismo es su segunda fuente de ingresos más importante, necesaria para comprar comida y medicinas.

De acuerdo con fuentes internacionales, varios países comenzaron a desaconsejar los viajes a la isla desde que EEUU endureció el embargo comercial que mantiene desde 1962. El bloqueo actual se centra en detener las importaciones de petróleo, lo que paraliza el transporte y los servicios básicos.

Hoteles cerrados y aerolíneas en retirada

La falta de visitantes y el racionamiento de energía obligaron a cerrar temporalmente unos 30 hoteles y complejos turísticos en todo el país. Según documentos internos, la ocupación es tan baja que no es rentable mantenerlos abiertos.

Por su parte, las aerolíneas suspendieron sus servicios regulares y algunas empresas de Canadá y Rusia están enviando aviones vacíos solo para rescatar a sus ciudadanos varados.

Impacto del bloqueo al petróleo venezolano

Desde principios de año, buques de guerra estadounidenses impiden que los barcos petroleros provenientes de Venezuela lleguen a los puertos cubanos. Además, el gobierno de Washington advirtió a países como México que podrían enfrentar castigos económicos si continúan enviando combustible a la isla.

Esta falta de crudo es la causa principal de las largas colas en las gasolineras y los apagones que duran gran parte del día.

Escasez de productos básicos y ayuda externa

Con una población de 9.6 millones de personas, la isla sufre una falta severa de alimentos y medicamentos. Para intentar mitigar la emergencia, el gobierno de México envió recientemente dos barcos de su Armada cargados con 800 toneladas de ayuda.

El cargamento incluye productos esenciales como leche, carne, arroz, frijoles y artículos de aseo para ayudar a la población en este momento de parálisis económica.

