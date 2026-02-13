EEUU concede licencia especial a India para comprar crudo venezolano: cómo impacta los costos energéticos globales

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de EEUU otorgó un permiso especial a la empresa india Reliance Industries para retomar la compra directa de petróleo venezolano.

De acuerdo con Reuters, también se anunció un plan de reconstrucción para la industria energética de Venezuela valorado en 100.000 millones de dólares.

Con esta medida, Washington busca facilitar un acuerdo de suministro por 2.000 millones de dólares, permitiendo que el crudo de Venezuela fluya nuevamente hacia las refinerías más grandes del mundo.

Para Reliance, esto significa recuperar un proveedor clave que había perdido a principios de 2025 debido a las restricciones internacionales.

Un alivio para los costos de energía

El permiso otorgado por la oficina de control de activos (OFAC) autoriza a la compañía india a comprar, exportar y refinar el petróleo que ya ha sido extraído en suelo venezolano.

Esto no solo acelera la salida de cargamentos desde los puertos de Venezuela, sino que reduce significativamente los costos operativos para Reliance, que opera el complejo de refinación más importante.

¿Adiós al crudo ruso?

La estrategia de India tiene un objetivo claro: sustituir el petróleo de Rusia. Debido a que el crudo pesado de Venezuela se vende a precios más bajos, Reliance ve una alternativa mucho más rentable.

Además, los refinadores indios comenzaron a rechazar los envíos rusos para los próximos meses, un movimiento que busca mejorar las relaciones comerciales entre Nueva Delhi y la administración de Donald Trump.

El regreso de un viejo socio para Venezuela

Antes de las sanciones, Reliance uno de sus clientes más fieles. Ahora, con la eliminación de aranceles por parte de EEUU y la necesidad de reactivar la economía venezolana, la empresa podrá alimentar sus plantas, que procesan cerca de 1.4 millones de barriles diarios, consolidando a India como un aliado estratégico en el nuevo tablero geopolítico.

