Nicolás Maduro Guerra recibió una llamada de su padre: ¿Qué le dijo?

El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de la epública, Nicolás Maduro, recibió una nueva llamada de su padre.

Durante una actividad, Maduro Guerra reveló los detalles tras recibir una nueva llamada de su padre, quien se encuentra recluido en Estados Unidos.

Nicolás Maduro Guerra habla con su padre

De acuerdo con la información revelada por el diputado, durante el hemiciclo recibió la llamada de Maduro, quien le preguntó cómo estaba la Patria y "hablamos bastante" aseguró Maduro Guerra.

Asimismo, resaltó que el presidente Maduro dijo que "están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos".

Ley de Amnistía

Agregó Maduro Moros, según las palabras de su hijo, que "nuestra tranquilidad aquí (Nicolás Maduro y Cilia Flores), es la unidad del pueblo, la unidad con el alto mando y mi equipo que es el equipo de la Patria".

"Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer", afirmó. A lo que Maduro Guerra aseguró que su padre le habló sobre la Ley de Amnistía y afirmó "amnistía no solo para ellos, para nosotros también".

