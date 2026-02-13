"Estoy muy contenta": Delcy Rodríguez celebra la agenda de respeto y cooperación con EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó este jueves su satisfacción por el estado actual de los vínculos entre Caracas y Washington en materia energética.

Al cierre de una jornada de supervisión técnica, Rodríguez afirmó estar "muy contenta" con el desarrollo de las relaciones bilaterales, subrayando que el acercamiento se produce bajo un esquema de beneficio mutuo.

"Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía", declaró la mandataria durante una intervención pública.

Supervisión de operaciones petroleras

La declaración se produjo tras una agenda junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones de la empresa mixta Petro Independencia, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde la estadounidense Chevron mantiene operaciones.

Durante la inspección, se verificaron tanto las infraestructuras operadas en conjunto entre Pdvsa y Chevron como aquellos complejos que "están gestionadas directamente" por la compañía estatal venezolana.

El recorrido permitió constatar el avance de los cuatro proyectos de crudo y el proyecto de gas que la firma norteamericana desarrolla actualmente en territorio venezolano. En tal sentido, Rodríguez destacó que esta visita técnica sirvió para mostrar el espíritu de colaboración internacional que mantiene el país en su sector primario.

Marco legal del acuerdo a largo plazo

El objetivo central de la visita de Wright, quien arribó a la capital el pasado miércoles, es dar seguimiento al acuerdo energético de largo plazo suscrito recientemente entre ambas naciones. La presidenta encargada señaló que la expectativa está en que la relación con EEUU "pueda encaminarse en una agenda en el marco de las leyes internacionales y de las leyes de Venezuela".

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información,, Miguel Ángel Pérez Pirela, ratificó la relevancia del encuentro mediante canales oficiales, calificando la alianza como un paso estratégico para la estabilidad de la industria.

