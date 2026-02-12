SSA depositará un tercer cheque de $2.071: sepa cuándo

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará el tercer pago de jubilación del mes el próximo miércoles 18 de febrero, beneficiando directamente a quienes nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

En un contexto económico donde la inflación eleva el precio de los alimentos y los servicios básicos, este depósito de aproximadamente $2 071 en promedio funciona como el sostén financiero de millones de hogares.

La entrega escalonada del organismo busca garantizar orden en el sistema financiero, permitiendo que los beneficiarios cubran gastos de renta, calefacción y medicamentos de forma puntual según detalla Mundo Now..

Consejos

Para optimizar sus ingresos, los especialistas sugieren complementar este cheque con ahorros personales de planes 401(k), los cuales promedian saldos de $251 400 según datos de Fidelity.

Utilizar estrategias como la regla del 4% permite a los jubilados obtener cerca de $838 extra al mes sin descapitalizarse, lo cual es importante para mantener la estabilidad a largo plazo.

Esta planificación financiera resulta vital para quienes se retiraron a los 62 años con pagos máximos de hasta $2 831, asegurando que el poder adquisitivo no se desplome ante el costo de vida actual en Estados Unidos.

