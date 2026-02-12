Asamblea Nacional difiere la segunda discusión de la Ley de Amnistía: no hubo acuerdo en el artículo 7

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, la Asamblea Nacional difiere la segunda discusión sobre el proyecto de la Ley de Amnistía.

Durante la discusión de la Ley de Amnistía llegaron hasta el artículo 7, sobre el que no hubo un acuerdo, por lo que la discusión fue diferida hasta la semana que viene.

Segunda discusión de Ley de Amnistía

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, resaltó que la comisión ha recibido hasta los momentos un total de 2.700 propuestas para la Ley de Amnistía.

Asimismo, resaltó que la consulta sobre este proyecto por parte de los Jueces de Paz, se realizó en al menos 2.266 comunas. Destacó además que escucharon a familiares de las víctimas pertenecientes a las protestas 2013, 2014 y 2017.

Difieren segunda discusión

Tras aprobar 6 artículos, los miembros de la Comisión Especial de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, no llegaron a un voto unánime sobre el artículo 7.

Luego de debatir sobre el artículo 7, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, llamó a los diputados Jorge Arreaza, presidente de la Comisión; la diputada Carolina Pérez, Stanlin González, Pedro Carreño y Rubén Lima.

La plenaria aprobó por voto unánime que se continuará la sesión ordinaria la próxima semana.

