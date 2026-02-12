Avianca retoma ruta directa Bogotá - Caracas: conozca el itinerario y la frecuencia de vuelos

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Avianca anunció este jueves, 12 de febrero, el reinicio de sus operaciones diarias entre Bogotá y Caracas, tras haber suspendido el servicio en noviembre pasado.

Este regreso busca fortalecer la conexión entre ambas capitales, facilitando el movimiento de personas y el impulso de la economía.

El presidente de la compañía, Gabriel Oliva, destacó que tras 60 años de historia vinculando a Colombia con Venezuela, este retorno representa una oportunidad para millones de pasajeros, informó EFE.

Con una frecuencia diaria, la aerolínea no solo conectará a estas dos ciudades, sino que abrirá las puertas a los viajeros hacia más de 80 destinos internacionales en 28 países.

Motivos de la suspensión y retorno

Los vuelos se habían detenido a finales de noviembre debido a una alerta de seguridad emitida por EEUU sobre el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, con la normalización de la situación aérea, las autoridades permitieron el regreso de las operaciones comerciales.

Horarios y reactivación del sector

El itinerario establecido contempla la salida desde Bogotá a las 7:40 hora local, mientras que el trayecto de regreso desde Caracas se realizará a las 12:10.

Avianca se suma así a otras aerolíneas como Wingo, que ya retomó sus rutas en enero, y Latam Colombia, que tiene previsto iniciar sus vuelos entre ambas capitales el próximo 23 de febrero.

Tanto pasajeros como autoridades colombianas coinciden en que la reanudación de los vuelos es un síntoma de mejora. De acuerdo con efe, el Gobierno colombiano señaló que esta conexión es clave para reactivar las inversiones y los lazos humanos entre ambas naciones.

