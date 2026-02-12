"No más sangre": el Zar de la Frontera detiene la ofensiva de ICE en Minnesota tras semanas de caos

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en Minnesota pasó de la máxima tensión a un alivio cauteloso. Este jueves 12 de febrero, Tom Homan, el "zar de la frontera" de la administración Trump, anunció oficialmente el fin del despliegue masivo de agentes federales en el estado.

La decisión llega tras semanas de enfrentamientos, indignación pública y el trágico fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en medio de las redadas.

Aunque la ofensiva principal se detiene, el mensaje de Homan fue contundente: Minnesota dejará de ser un refugio para quienes violen la ley, y la maquinaria de deportación masiva no se detendrá.

Fin de la "Operación Metro Surge": 4.000 arrestos

La operación, que llegó a movilizar a casi 3,000 agentes federales en la zona de Minneapolis, cierra su capítulo de despliegue extraordinario con cifras de alto impacto y cicatrices profundas:

Resultados: Homan informó de más de 4,000 arrestos , priorizando a delincuentes peligrosos como violadores y asesinos.

Resistencia federal: Más de 200 personas fueron detenidas por interferir u oponerse a los agentes de ICE, bajo el estatuto federal USC § 111 .

Retirada gradual: Un pequeño grupo de agentes permanecerá en el terreno para transferir el control a la oficina local y garantizar que la "actividad de agitadores" no resurja.

"Tolerancia cero" y derramamiento de sangre

El tono de Homan osciló entre la justificación del operativo y el deseo de evitar más violencia tras las muertes de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti. El zar de la frontera dejó claras las nuevas reglas del juego:

"Ya basta de este comportamiento imprudente. No queremos ver más derramamiento de sangre. Pero si le pones las manos encima a un agente de ICE, habrá tolerancia cero", sentenció Homan, instando a quienes no estén de acuerdo con las leyes a hablar con sus congresistas en lugar de enfrentarse a las autoridades.

A pesar de las fricciones previas, Homan destacó una mejora en la coordinación con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey, señalando que, aunque existen diferencias políticas, el objetivo mutuo ahora es la seguridad pública.

¿Qué sigue para los inmigrantes en Minnesota?

Que los agentes adicionales se retiren no significa que las deportaciones se detengan. Homan fue enfático en que la promesa de campaña de Donald Trump sigue en pie:

Prioridad Criminal: El enfoque principal seguirá siendo identificar y expulsar a quienes tengan antecedentes penales graves. Riesgo general: Los inmigrantes indocumentados sin antecedentes no están exentos. Homan advirtió que cualquier persona que esté ilegalmente en el país puede ser detenida si es encontrada. Estado Santuario: Homan aseguró que, gracias a la operación, Minnesota ya no es un "santuario para delincuentes", debido a que los alguaciles locales ahora cooperan reteniendo a sospechosos en las cárceles.

