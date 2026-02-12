México rompe el cerco: llegan a Cuba 814 toneladas de alimentos y medicinas en buques de la Armada

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una crisis energética sin precedentes y bajo la sombra de las recientes amenazas de aranceles por parte de la Casa Blanca, dos buques de la Armada de México arribaron este jueves a puertos cubanos. El cargamento, enviado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, representa el apoyo más significativo recibido por la isla desde que se intensificara el cerco energético contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel a principios de este año.

El cargamento de la solidaridad

Los buques Papaloapan e Isla Holbox partieron desde el puerto de Veracruz el pasado domingo y completaron hoy su travesía. La carga se divide en suministros vitales para la población civil que enfrenta racionamientos severos.

El buque Papaloapan transportó 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz, frijoles, sardinas, atún enlatado, aceite vegetal, productos cárnicos y galletas, además de artículos de higiene personal.

El buque Isla Holbox arribó con 277 toneladas de leche en polvo, un insumo crítico para la alimentación infantil en la isla.

La cancillería mexicana confirmó que aún quedan más de 1.500 toneladas de víveres en Veracruz listos para ser enviados en una segunda fase.

Contexto geopolítico: México frente a Trump

La llegada de esta ayuda ocurre en un momento de altísima tensión. Hace apenas dos semanas, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que suministrara petróleo o apoyo estratégico a Cuba.

La mandataria mexicana ha mantenido una postura firme, calificando el asedio como "injusto" y asegurando que México actuará bajo principios humanistas. Aunque la petrolera estatal Pemex suspendió temporalmente los envíos de crudo en enero para evaluar riesgos, Sheinbaum ha priorizado el envío de alimentos y medicinas.

El presidente Miguel Díaz-Canel recibió la noticia destacando que "México siempre ha estado allí en los momentos más oscuros". La isla enfrenta apagones de hasta 15 horas diarias tras la interrupción de los suministros de combustible que solían llegar desde Venezuela.

Impacto en la población

La ayuda llega en un momento crítico: los hospitales y escuelas en Cuba operan con servicios mínimos debido a la falta de combustible y alimentos. México busca, mediante esta vía humanitaria, aliviar la presión sobre la ciudadanía sin romper frontalmente los canales de negociación que mantiene con Washington por el tema migratorio y comercial.

