¿Estás en una relación estable o sin etiquetas?: los nuevos modelos de amor que funcionan

Con el paso de los años han cambiado y evolucionado muchas cosas como la manera de relacionarse, sobre todo amorosamente, con el espacio personal como una de las bases principales.

Ysabel Velázquez, sexóloga, expresó a 2001 que las dinámicas sociales afectan la forma en cómo el humano se relaciona. Además, esto se ve impactado por aplicaciones de citas, el proceso del cortejo y el enamoramiento, lo que hace que muchas interacciones sean rápidas y superficiales.

"La elección se hace en base a la atracción física, a un impulso y nos hemos saltado el tiempo de conocernos y dejarnos cautivar con la personalidad", indicó.

¿Qué define una relación amorosa?

Velázquez citó al sociólogo Zygmunt Bauman, quien expresó que ahora las relaciones son líquidas, se pide fluidez, no ponerse etiquetas, y como resultado no existe un cauce para que esa fluidez permanezca en el tiempo y de lugar a una relación sana.

"Así nos enamoramos intensamente, pero con mucho miedo a sentir y a comprometernos porque según la narrativa actual el amar implica el riesgo de perdernos a nosotros mismos, cosa que no es verdad", destacó la terapeuta.

Aunque hay muchas maneras de relacionarse, algunas predominan sobre otras.

La sexóloga indica que el fenómeno de "juntos pero separados" es el modelo que destaca como uno de los más funcionales hoy. Son parejas estables, con un compromiso sólido, pero que no comparten hogar.

Por otro lado, existen las relaciones líquidas o "sin etiquetas" que se basan en el deseo de no etiquetarse, el cual puede esconder un "miedo a limitarse" por la ilusión de opciones infinitas.

Por supuesto se mantienen las relaciones tradicionales, de larga data con familias, en las cuales hacen esfuerzo de buscar tiempo de pareja y no dejarse absorber por el rol de padres.

Cabe destacar que hay dos tipos de relaciones rondando en los últimos años conocida como el poliamor y las relaciones abiertas. Estas, aunque son diferentes, tienen la misma característica y es que no se trata de pareja, sino de una persona más, sin embargo, no es infidelidad.

Las relaciones abiertas se basan en la exclusividad afectiva pero no sexual. El acuerdo es no involucrar sentimientos o emociones, ni un vínculo afectivo con las personas externas, siempre respetando a la pareja "principal".

Mientras que el poliamor no se trata de una pareja, se trata de un grupo con mínimo tres personas, que están juntos de forma simultánea, duradera y consensuada. Todos los involucrados saben de la existencia de los demás.

¿Qué tres pilares debe tener cualquier tipo de relación para ser saludable?

"La relación de pareja es como una silla, donde hay cuatro patas o pilares: sexo, amor, amistad, compromiso y el asiento es la comunicación asertiva", enfatizó la especialista.

Describió que en una relación sana ambos son responsables de su propia felicidad y la comparten, ambos son conscientes de sus debilidades y heridas y ninguno culpa al otro de su malestar. "Una relación sana solo es posible entre dos personas maduras y conscientes", compartió.

