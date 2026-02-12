Vivienda digna para todos: inauguran apartamentos asequibles para familias en Humboldt Park

Suscríbete a nuestros canales

El vecindario de Humboldt Park transforma su paisaje urbano con la apertura de un moderno complejo de vivienda asequible en el predio que ocupó históricamente el centro comunitario La Casa Puertorriqueña.

Ubicado en el 1237 N. California Ave., este edificio de nueva construcción ofrece 40 apartamentos distribuidos en unidades de una, dos y tres habitaciones, diseñados específicamente para hogares de hasta cuatro integrantes.

Logro

La iniciativa marca un hito importante en el Distrito 26, el cual ha sumado 200 viviendas sociales en apenas dos años según informó Telemundo Chicago.

Con esta inauguración se consolida una estrategia robusta para proteger a los residentes de la gentrificación y los altos costos del mercado inmobiliario actual.

Este proyecto genera beneficios directos para los habitantes al garantizar que las familias con ingresos anuales inferiores a $76 000 dólares accedan a rentas bajas que no comprometan su estabilidad financiera.

Ventajas

Al establecer alquileres protegidos, el programa permite que los vecinos permanezcan en su comunidad de origen, evitando desplazamientos forzosos y fortaleciendo el tejido social del barrio.

Además, la ubicación estratégica facilita el acceso a servicios locales y transporte, mejorando la calidad de vida de los inquilinos.

Este proyecto de vivienda fomenta un entorno económico más equitativo para los trabajadores de clase media y baja en Chicago.

