Estrategia del FC Barcelona: ¿por qué los jugadores usan lentes rojos?

El vestuario del FC Barcelona ha adoptado una nueva tendencia tecnológica en la previa de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. En un desplazamiento nocturno inusual, motivado por la alerta meteorológica de fuertes vientos en Cataluña, se pudo ver a tres futbolistas de la primera plantilla —Ferran Torres, Eric Garcia y Roony Bardghji— luciendo gafas de lentes rojos.

Esta moda, popularizada inicialmente por el colchonero Marcos Llorente, no responde a una cuestión estética. El uso de estos cristales está diseñado para bloquear la luz azul y verde artificial que emiten las pantallas y las luces de los aeropuertos. Al filtrar estas ondas, se protege la producción natural de melatonina, la hormona responsable del sueño, facilitando que los jugadores puedan descansar correctamente tras un viaje realizado fuera de su horario habitual.

El factor descanso en la élite

El cambio de planes en el viaje obligó al Barça a pernoctar en Madrid la noche anterior al encuentro. Para los deportistas de alto rendimiento, cualquier alteración en los ritmos circadianos puede afectar su respuesta física en el campo. Por ello, estas gafas se han convertido en una herramienta de salud clave:

Bloqueo de luz artificial: Evitan que el cerebro interprete la luz nocturna como luz diurna.

Mejora del sueño profundo: Aseguran una transición más rápida al descanso tras la exposición a dispositivos electrónicos.

Recuperación optimizada: Un mejor sueño se traduce en una reparación muscular más eficiente antes de un partido de alta intensidad.

Lamine Yamal y su imagen más formal

Mientras algunos de sus compañeros optaban por la tecnología biohacking, Lamine Yamal también captó la atención de las cámaras con un estilo diferente. El canterano lució gafas de marco tradicional que le otorgaban un aire formal y académico. Esta imagen contrasta drásticamente con la agresividad y el descaro que muestra en el césped, donde se espera que vuelva a ser la pieza clave para desequilibrar a la defensa de Diego Simeone.

El duelo de este jueves en el Metropolitano no solo será una batalla táctica en el banquillo entre Hansi Flick y el "Cholo" Simeone, sino también un choque de metodologías de preparación. Con el uso de estas gafas rojas, el Barça busca llegar con los niveles de energía al máximo para asegurar su pase a la gran final de la Copa del Rey.

