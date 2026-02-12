¡Trámites sobre ruedas! Este banco pone a rodar sus unidades móviles por el país: servicios que ofrecerán

Suscríbete a nuestros canales

El Banco del Tesoro inició las operaciones de T-mueve, su nuevo modelo de banca itinerante denominado "Tu banco sobre ruedas". El lanzamiento oficial se realiza en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, aprovechando la afluencia de público durante la celebración de la Serie de Las Américas.

La iniciativa está basada en unidades móviles adaptadas con tecnología de oficina para ofrecer servicios bancarios fuera de las sedes tradicionales. El objetivo principal es facilitar el acceso a productos financieros en eventos masivos y zonas con baja presencia bancaria.

Servicios disponibles para el público

Los asistentes al evento deportivo pueden realizar diversos trámites directamente en la unidad móvil. Entre los servicios habilitados destacan la apertura de cuentas, actualización de datos personales, consulta de productos y la entrega inmediata de la tarjeta Master Debit, un instrumento de uso internacional con tecnología sin contacto.

Asimismo, el personal de la institución brinda asesoría sobre la aplicación T Móvil, que permite ejecutar pagos mediante códigos QR y tecnología NFC. La unidad permanecerá instalada en las inmediaciones del estadio hasta el próximo viernes 13 de febrero.

Tecnología avanzada con paneles solares

El diseño de estas oficinas móviles incorpora elementos de eficiencia energética. Yenner Villarraga, gerente general de Oficinas Bancarias, explicó que las unidades están equipadas con tecnología de avanzada:

"Estas oficinas bancarias móviles cuentan con tecnología de avanzada amigables con el ambiente, pues poseen paneles solares para el ahorro de energía y están ofreciendo apertura de cuentas, actualización de datos, entrega de puntos de venta, entre otros productos y servicios, con la atención personalizada que caracteriza al talento humano de la institución financiera", declaró Villarraga.

Respecto a las ventajas de la tarjeta Master Debit, Villarraga añadió que la herramienta permite realizar operaciones de manera rápida y segura, además de facilitar el retiro de dinero en cajeros automáticos dentro y fuera del país, realizar suscripciones y pagos en las plataformas digitales, utilizando la tecnología sin contacto, agregó.

