Diosdado Cabello: Esa Ley de Amnistía solo la puede aprobar el chavismo porque somos mayoría

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la viabilidad de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática reside exclusivamente en la voluntad política de la Revolución Bolivariana.

“Esa ley de amnistía solo la puede aprobar el chavismo porque tenemos mayoría. Es así. Ahí están los diputados del PSUV y la presidenta encargada (Delcy Rodríguez) puede, en su condición de presidenta, indultar”, afirmó durante su programa Con el Mazo Dando.

Cabello recordó que el oficialismo tiene una trayectoria de casi 27 años otorgando este tipo de medidas, mencionando hitos desde la Constituyente de 1999 hasta los indultos otorgados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro tras intentos de golpe de Estado y magnicidio. Sin embargo, aclaró que estos beneficios tienen límites morales y de justicia.

“Amnistía puede venir de amnesia, pero no quiere decir olvido. Se ven muy tiernos pidiendo por los que quemaron seres humanos, por los que planificaron invasiones o por los que intentaron asesinar al presidente Maduro desde la cárcel”, señaló.

El factor Leopoldo López y el costo de la paz

El dirigente alertó sobre las consecuencias de otorgar beneficios procesales a figuras que, a su juicio, reinciden en la violencia. Puso como ejemplo el caso de Leopoldo López para cuestionar la efectividad de estas medidas si no hay un verdadero arrepentimiento.

“¿Cuántos muertos han ocasionado las amnistías y el indulto que se le dio a Leopoldo López? El comandante Chávez le dio amnistía y después un indulto, ¿y cuántos muertos ocasionó eso? Su naturaleza es causar muerte”, sentenció.

Apoyo del PSUV a la iniciativa de la Presidenta

Finalmente, Cabello ratificó que la bancada del PSUV está plenamente incorporada al debate propuesto por la presidenta encargada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Nosotros levantamos las dos manos en el PSUV y nuestros diputados están haciendo sus aportes. Pero que cada quien asuma su responsabilidad. La única garantía de paz en este país la representa el chavismo”, concluyó.