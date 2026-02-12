Habrá feria del pescado en Caracas este viernes y sábado: ubicación exacta

Suscríbete a nuestros canales

Durante los días 13 y 14 de febrero, la feria del pescado se instalará en Caracas con la operación Venezuela Come + Pescado.

De acuerdo a la publicación de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. (Corpesca) en sus redes sociales, tendrá lugar en la Plaza de Los Próceres Civiles, ubicada al final de la Avenida Bolívar de la ciudad capital.

La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos.

A través del programa Venezuela Come + Pescado, se facilita el acceso directo entre productores y consumidores, permitiendo la adquisición de una amplia gama de especies.

La oferta incluye desde productos frescos como cataco, carite y tajalí, hasta variedades procesadas como camarón precocido y pescado salado, además de bagre, lamparosa, lisa y camarón en distintas presentaciones.

