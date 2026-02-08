Jornada gratuita de atención veterinaria este domingo en Caracas: también se podrá adoptar mascotas

La organización Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas para este domingo 08 de febrero.
A través de su cuenta en Instagram, Misión Nevado informó que este domingo estarán a partir de las 10 de la mañana en la plaza La Candelaria del municipio Libertador, en Caracas, para una jornada de atención veterinaria gratuita.
Asimismo, señala que ofrecerán diversos servicios a bajo costo y otros de forma gratuita.
Servicios a bajo costo
- Vecunación séxtuple y triple felina
- Venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas
Servicios gratuitos
- Consulta veterinaria
- Desparasitación
- Vacunación antirrábica
- Corte de uñas
Adicionalmente, señala la publicación que también tienen mascotas para adopción, destacando que debe ser de manera responsable y que se trata de animales rescatados.
Por otra parte, también indica la publicación que habrá venta de artículos para el bienestar animal a precios solidarios de la mano de Tienda Tinjaca.
