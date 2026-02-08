Mascotas

Jornada gratuita de atención veterinaria este domingo en Caracas: también se podrá adoptar mascotas

También habrá venta de artículos para el bienestar animal a precios solidarios

Por Selene Rivera
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 12:30 am
La organización Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas para este domingo 08 de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, Misión Nevado informó que este domingo estarán a partir de las 10 de la mañana en la plaza La Candelaria del municipio Libertador, en Caracas, para una jornada de atención veterinaria gratuita.

Asimismo, señala que ofrecerán diversos servicios a bajo costo y otros de forma gratuita.

Servicios a bajo costo

  • Vecunación séxtuple y triple felina
  • Venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas

Servicios gratuitos

  • Consulta veterinaria
  • Desparasitación
  • Vacunación antirrábica
  • Corte de uñas

Adicionalmente, señala la publicación que también tienen mascotas para adopción, destacando que debe ser de manera responsable y que se trata de animales rescatados.

Por otra parte, también indica la publicación que habrá venta de artículos para el bienestar animal a precios solidarios de la mano de Tienda Tinjaca.

 

