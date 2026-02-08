Detenida una mujer que ejercía ilegalmente la medicina y realizaba retoques estéticos en Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de una mujer que se dedicaba a promocionar servicios médicos de forma ilícita en el estado Anzoátegui.

A través de las redes sociales del Ministerio Público, se detalló que la ciudadana quedó identificada como Mayra Guzmán, quien ofrecía diversos procedimientos estéticos sin contar con la titulación ni los permisos correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, Guzmán captaba clientes mediante la oferta de:

Levantamiento de glúteos por medio de inyecciones.

Aplicación de peptona y vitamina C.

“Dicha mujer se dedicaba a promocionar servicios de forma ilícita (...) además le fueron incautados diversos insumos”, explicó el titular de la acción penal.

En tal sentido, la Fiscalía del Ministerio Público en Anzoátegui procederá a imputar a la detenida por el delito de Ejercicio Ilegal de la Medicina.