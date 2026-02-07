Mujer en grave estado de salud tras realizarse un “levantamiento de glúteos brasileño”: cayó en la trampa de una falsa esteticista

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer enfrenta cargos graves tras hacerse pasar por médico y realizar un procedimiento estético de alto riesgo, conocido como “levantamiento de glúteos brasileño”.

La acusada, Nargiza Shukurova habría realizado la intervención forma imprudente, sin tener la licencia requerida. Su negligencia ocasionó que una mujer de 46 años sufriera una infección que pone en riesgo su vida, además de lesiones graves.

Shukurova “está acusada de engañar a una víctima presentándose falsamente como si tuviera licencia para ejercer la medicina y de realizar una cirugía de alto riesgo para la cual no estaba legalmente calificada”, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn (NYC), Eric González.

“La conducta alegada dejó a la víctima con lesiones potencialmente mortales y requirió una amplia atención médica. Mi oficina procesará enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por un profesional médico y ponga en peligro la vida de los neoyorquinos”, manifestó.

Falsa doctora realizó peligroso procedimiento de manera imprudente

Shukurova, de 39 años, es originaria de Uzbekistán. La mujer fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 9 pasado de enero. Posteriormente fue extraditada a Nueva York.

El 23 de enero compareció ante el juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Danny Chun, por una acusación formal que la imputa por agresión, ejercicio ilegal de una profesión, posesión criminal de un arma y por poner en riesgo una vida de forma imprudente.

El fiscal de distrito indicó que el levantamiento de glúteos es el procedimiento con la tasa de mortalidad más alta en la cirugía estética.

La acusada se anunciaba en las redes sociales como “Dra. Nargiza” y “Dra. Nargis”. Bajo ese pseudónimo ofrecía “aumento de glúteos, corrección de la forma de los glúteos” y “labios de Barbie”, entre otros servicios.

Además, mostraba fotografías de antes y después de supuestas pacientes. Sin embargo, no tenía licencia para ejercer la medicina en el estado Nueva York ni estaba autorizada para realizar el levantamiento de glúteos brasileño.

Pidió a la víctima que no la acusara ante el personal médico

La investigación reveló que la acusada supuestamente realizó el procedimiento a una mujer el 7 de mayo de 2023 en el salón de belleza “Fleur de Beaute”, en Brooklyn. En ese caso, no tomó el historial médico de la víctima, no realizó un examen físico básico, y tampoco siguió los procedimientos quirúrgicos estándar.

En los días siguientes la víctima comenzó a experimentar graves complicaciones médicas, incluida una infección potencialmente mortal.

A medida que la infección empeoraba, la acusada disuadió a su paciente de buscar atención médica inmediata. Asimismo, quiso tratar ella misma el rápido deterioro de su estado de salud, publicó El Diario NY.

Casi tres semanas después de la lipotransferencia de glúteos, la víctima perdió el conocimiento en su casa y su familia la llevó de urgencia a un hospital local, donde se sometió a una docena de cirugías durante dos meses para tratar una infección potencialmente fatal.

Durante su hospitalización la acusada dejó mensajes en el teléfono a la víctima, con los que le rogaba que mintiera al personal del hospital sobre el procedimiento y que no revelara su identidad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube