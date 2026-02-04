Violento crimen contra una sexagenaria en La Guaira: hallan sin vida al agresor

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 60 años de edad fue violentamente asesinada dentro de una vivienda, por un hombre, quien la atacó a puñaladas.

La víctima, quien quedó identificada como Marisol Castillo, fue acuchillada hasta la muerte por su pareja, Oscar Brito, de 52 años de edad.

De acuerdo con el reporte de La Verdad de Vargas, tras cometer el homicidio, el agresor decidió quitarse la vida.

Apuñaló a su pareja hasta la muerte

El violento crimen se registró en el sector de Osma, parroquia Caruao, en La Guaira. Funcionarios de la policía del estado y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar el levantamiento y traslado de los cuerpos.

Se pudo conocer que fue un hermano de la mujer agredida quien consiguió los cuerpos dentro de la vivienda. Según los informes, el cadáver de Marisol estaba tendido en el suelo, mientras que el de Oscar estaba colgado del techo, pues el hombre se habría ahorcado.

De manera inmediata, el pariente de la víctima llamó a la policía para informar sobre lo ocurrido.

Detalles del caso indicaron que la mujer trató de defenderse de su agresor como le fue posible. Sin embargo, en medio de su lucha, el hombre le causó dos heridas con un cuchillo que le arrebataron la vida, una en el estómago y otra a la altura del cuello.

La mujer se defendió de su agresor

Luego, con el mismo cuchillo, Marisol apuñaló a su pareja en el estómago.

El medio digital añadió que Oscar era agricultor y albañil, y originario del sector El Tanque, Punta de Mulatos, donde creció. Posteriormente, tras enamorarse de Castillo, se fue a vivir con ella a Osma.

Marisol era ama de casa y tenía dos hijos, una mujer de 38 años y un hombre de 43 años, quienes nacieron de una relación con su anterior pareja.

Esta sería la segunda muerte violenta de una mujer en la entidad, el primero ocurrió el pasado 24 de enero en La Atlántida, cuando una ciudadana identificada como Rossana Hernández fue asesinada a tiros por su expareja, Julio Salazar, de 46 años.

