Tragedia en Delaware: el exmarido de Jill Biden es acusado de asesinar a su esposa

El condado de New Castle amaneció este martes con una noticia que sacude los círculos sociales y políticos de Delaware. Una disputa doméstica ocurrida a finales del año pasado derivó en un proceso penal de alta relevancia para el sistema de justicia local. Los investigadores trabajaron con hermetismo para reunir las pruebas necesarias antes de presentar los cargos formales ante un gran jurado.

El exmarido de la ex primera dama Jill Biden es acusado de asesinar a su esposa, Linda Stevenson, según informaron las autoridades locales. William Stevenson, de 77 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado tras ser detenido por la policía el pasado lunes. La acusación formal surge de una "extensa investigación de varias semanas" realizada por la policía del condado y la División de Ciencias Forenses.

¿Cómo ocurrió el suceso?

Agentes policiales respondieron a una llamada por disputa doméstica el 28 de diciembre en una residencia ubicada en la zona de Wilmington. Al llegar al lugar, los oficiales hallaron a Linda Stevenson, de 64 años, inconsciente en la sala de la vivienda familiar. La mujer falleció en el sitio pese a los esfuerzos de reanimación aplicados por los primeros equipos de emergencia que acudieron al auxilio.

William Stevenson permanece bajo custodia en la Institución Correccional Howard Young tras no cubrir una fianza de 500.000 dólares en efectivo. Segúna policía de New Castle, aún no revela la causa exacta de la muerte de la víctima. El cuerpo de Linda Stevenson pasó a manos de los médicos forenses de Delaware para la realización de la autopsia reglamentaria.

¿Cuál es el vínculo histórico de William Stevenson con la familia Biden?

Jill Biden contrajo matrimonio con Bill Stevenson en febrero de 1970, cuando ella era una joven estudiante en la Universidad de Delaware. La pareja permaneció unida durante cinco años y fundó el famoso bar The Stone Balloon Club, un sitio emblemático en Newark. Este local alcanzó fama nacional al recibir a artistas de la talla de Bruce Springsteen y la Allman Brothers Band.

El divorcio entre ambos se hizo efectivo en mayo de 1975, pocos meses después de que Jill conociera al entonces senador Joe Biden. Durante el proceso de separación legal, Jill intentó conservar la mitad de la propiedad del club nocturno, pero el tribunal le negó dicha petición. Desde entonces, Stevenson mantuvo un perfil alejado de la vida pública de su exesposa, quien llegó a ser la primera dama del país.

¿Qué dice el entorno del expresidente sobre el exmarido de Jill Biden?

Hasta el momento, un representante del expresidente Joe Biden y su esposa no emite declaraciones ante las solicitudes de diversos medios internacionales. El caso atrae la atención pública debido a la gravedad de los cargos y al pasado compartido entre el acusado y la docente. Se desconoce si el detenido ya cuenta con representación legal para enfrentar el juicio por asesinato en primer grado en las próximas semanas.

La noticia de que el exmarido de la ex primera dama Jill Biden es acusado de asesinar a su esposa genera un fuerte impacto en Delaware. La comunidad de Wilmington sigue con atención el desarrollo de este caso que vincula un suceso criminal con la historia política nacional. Las autoridades prometen transparencia en el proceso judicial mientras esperan los resultados finales de las pruebas forenses recolectadas en la escena.

