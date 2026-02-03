Hallan cadáver descuartizado dentro de una maleta: venezolano es detenido por secuestro y asesinato

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen venezolano resultó detenido como presunto responsable del secuestro y asesinato de un joven, cuyos restos se localizaron dentro de una maleta.

De acuerdo con los reportes de los agentes de la Policía Nacional del Perú, el presunto homicida está identificado como Jhosmar Enrique Aguilera Martínez.

Hallaron el cadáver descuartozado dentro de una maleta

Aguilera Martínez está acusado como presunto implicado en el secuestro y asesinato de Julio César Zapaile Huamán. El cadáver de la víctima se encontró descuartizado dentro de una maleta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según información policial, tras la desaparición de la víctima, los familiares recibieron un mensaje sospechoso desde el celular de Julio César.

En el mensaje, los delincuentes solicitaban una fotografía de su tarjeta de crédito con el pretexto de realizar una supuesta transferencia, hecho que reforzó la hipótesis de un secuestro con fines extorsivos.

Captura del venezolano sería clave para resolver el crimen

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo, confirmó la detención del venezolano, y precisó que se trata de una pieza clave para la resolución del caso.

Asimismo, señaló que las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros posibles implicados en el crimen violento, reseñó Panamericana.

La Policía Nacional del Perú no descarta que el asesinato esté vinculado con las actividades de una organización criminal dedicada a secuestros y homicidios.

En ese sentido, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer completamente el caso y determinar todas las responsabilidades en este brutal hecho que enluta a una familia peruana.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube