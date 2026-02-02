Incendio arrasa un taller en Fort Worth: aquí los detalles del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

La noche en el norte de Texas se tornó naranja debido a una columna de fuego que alcanzó dimensiones visibles desde la autopista 287. Varios residentes del sector reportaron una intensa alarma cuando las llamas envolvieron rápidamente un establecimiento comercial dedicado al servicio automotriz. El personal de emergencia enfrentó condiciones extremas para evitar que el fuego alcanzara las viviendas y otros comercios que colindan con el sitio afectado.

Un voraz siniestro destruye un negocio en Fort Worth ubicado en la cuadra 2900 del bulevar Vaughn, según confirmó el departamento de bomberos local. Al llegar a la escena, los equipos de rescate encontraron el edificio totalmente envuelto en llamas y con un alto riesgo de propagación inminente. La presencia de materiales inflamables dentro del taller avivó el fuego con tal intensidad que la estructura principal se derrumbó poco tiempo después.

¿Cómo lograron controlar el siniestro en Fort Worth?

El Departamento de Bomberos de Fort Worth, ordenó la evacuación inmediata de todos sus efectivos cuando el techo comenzó a ceder. Los oficiales indicaron que el control total de las llamas requirió más de dos horas de combate frontal debido a la carga combustible del inmueble. En total, las unidades permanecieron en el lugar durante 15 horas para extinguir los focos que reaparecían entre los escombros de la edificación colapsada.

"Tuvimos miedo porque pensamos que se prenderían los carros de mi taller de enseguida", declaró el dueño de un negocio vecino a los medios locales. Muchos vehículos estacionados en las inmediaciones sufrieron daños por el calor radiante y las pavesas que el viento transportó durante la medianoche. Esta mañana, las autoridades mantuvieron la vialidad cerrada mientras los peritos recolectaban evidencia para determinar el punto de origen del fuego.

¿Hubo víctimas tras el siniestro en Fort Worth?

Afortunadamente, los servicios médicos de la ciudad confirmaron que ninguna persona resultó herida durante el incidente ni en las labores de extinción posteriores. Los ocupantes de las viviendas cercanas regresaron a sus hogares una vez que los bomberos declararon la zona como segura y fuera de peligro. Sin embargo, las pérdidas materiales para el propietario del taller son totales tras la destrucción completa de la maquinaria y las herramientas de trabajo.

La investigación sobre la causa que inició el fuego continúa abierta por parte de la oficina del mariscal de incendios de la ciudad de Fort Worth. Vecinos relataron que incluso cerca del mediodía de hoy todavía se percibía el olor a humo y quedaban algunos camiones de bomberos en vigilancia. Este evento resalta la peligrosidad de los materiales químicos almacenados en centros de reparación mecánica cuando ocurre un fallo eléctrico o un descuido humano.

