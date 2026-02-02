“Viajar con Propósito” estrena su tercera temporada

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 9 de febrero, la pantalla de Sun Channel se llenará de paisajes inexplorados y auténtica pasión viajera con el estreno de la tercera temporada de "Viajar con Propósito".

Producido por Isabel De Sá López y Guillermo García Sheer, fundadores de Colanding Venezuela, este programa ha logrado posicionarse como el segundo más visto de la cadena, consolidando un estilo de vida que invita a salir de la zona de confort.

En esta nueva entrega, la pareja de esposos y hosts promete una experiencia más íntima, elevando la calidad audiovisual mientras mantienen la esencia orgánica que los define: mostrar la realidad de la ruta, desde los amaneceres perfectos hasta los imprevistos del camino.

Foto: José Félix Lara

Regreso a las raíces con enfoque orgánico

A diferencia de las entregas anteriores, esta tercera temporada apuesta por un formato completamente vivencial. Isabel De Sá destaca que, en esta ocasión, han prescindido de equipos externos de grabación para capturarlo todo ellos mismos.

La decisión busca eliminar las barreras entre el televidente y la experiencia real de acampar y recorrer Venezuela. El objetivo es mostrar los rincones olvidados del país, aquellos pequeños lugares que no suelen figurar en las guías turísticas tradicionales.

Al reconectar con estas localidades, el programa busca incentivar un sentido de arraigo y amor por la tierra, demostrando que viajar no es solo visitar un lugar, sino integrarse con su gente y su entorno de manera respetuosa.

Foto: José Félix Lara

Innovación técnica y propósito ambiental

Por su parte, Guillermo García enfatiza que, aunque el proceso es más manual, han elevado el nivel de producción integrando nuevas técnicas que ofrecen un contraste audiovisual impresionante.

La temporada no solo se trata de paisajes; es una cátedra de buenas prácticas de viaje. Los espectadores podrán ver desde la fabricación de domos geodésicos y el uso de energías alternativas, hasta activaciones ecológicas como limpiezas de playas.

Con 12 episodios que se estrenarán de forma quincenal, la serie también estará disponible en YouTube para alcanzar a la comunidad internacional. Con la mirada puesta en una futura cuarta temporada que podría incluir destinos internacionales, "Viajar con Propósito" se consolida como una vitrina de orgullo venezolano y un motor de inspiración para quienes buscan conocerse a sí mismos a través del contacto con la naturaleza.

