Venezuela vuelve a exportar: Trafigura envía primer fuel oil a Europa en casi dos años, según Reuters

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela vuelve a exportar fuel oil a Europa tras casi dos años, según informó Reuters citando fuentes comerciales y datos de monitoreo.

El cargamento, transportado por el petrolero Aframax “Seawish”, contiene aproximadamente medio millón de barriles de fuel oil de alto contenido de azufre y zarpó desde la terminal de Amuay a finales de enero.

La llegada está prevista para mediados de febrero en Róterdam, el principal centro de fuel oil del continente europeo, así informó el medio digital AlbertoNews.

Este envío marca la primera exportación de fuel oil venezolano desde abril de 2024, interrumpida durante casi dos años debido a problemas de producción, restricciones logísticas y sanciones internacionales.

La reactivación representa una oportunidad para dinamizar la industria y fortalecer la presencia de Venezuela en los mercados energéticos europeos.

El fuel oil es un derivado pesado del petróleo, utilizado principalmente en la generación de energía y procesos industriales. Su retorno al continente europeo podría generar un impacto económico positivo, ya que contribuye a recuperar la participación de Venezuela en un mercado clave.

Trafigura, la casa comercial responsable del cargamento, ha jugado un papel fundamental en la reanudación de estas exportaciones, gestionando permisos y logística para garantizar que el envío llegue a Europa de manera segura y eficiente.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube