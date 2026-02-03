Emergencia judicial: abogados exigen bajar la web de archivos Epstein por filtrar nombres de víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser un ejercicio histórico de transparencia se ha transformado en una crisis legal. Abogados de las sobrevivientes de Jeffrey Epstein solicitaron formalmente a la justicia estadounidense la retirada inmediata de internet de los millones de documentos desclasificados recientemente, denunciando que fallos técnicos en las tachaduras han dejado al descubierto la identidad de las víctimas.

Un error técnico con consecuencias humanas

La petición, liderada por los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards, señala que el Departamento de Justicia (DOJ) falló en su deber de protección al publicar archivos donde los nombres de menores de edad y sobrevivientes son perfectamente legibles debido a una censura mal aplicada.

"Es una negligencia imperdonable. Una de nuestras representadas vio su nombre revelado hasta 20 veces en un solo documento. Esto no solo es un nuevo trauma, es un riesgo físico real", afirmaron los juristas en una carta enviada a los tribunales este martes 3 de febrero.

La respuesta del Gobierno

Ante la presión, el Departamento de Justicia informó que ya ha procedido a retirar miles de documentos de la plataforma pública para una revisión manual. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, reconoció "errores esporádicos" y aseguró que el equipo de revisión está trabajando contra reloj para volver a publicar versiones seguras en un plazo de 24 a 48 horas.

Mientras tanto, la defensa de varios implicados en juicios derivados ha solicitado la anulación de procesos, alegando que la filtración de nombres sin censura ha contaminado la imparcialidad del sistema judicial.

