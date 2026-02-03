¿ICE contempla realizar operativos durante el Super Bowl? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de la retórica política que ha circulado en las últimas semanas, varios informes y comunicados oficiales de los organizadores han dejado claro que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no llevará a cabo redadas ni operativos de control migratorio durante la celebración del Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Claridad operativa en medio de la incertidumbre ante el inicio del Super Bowl

De acuerdo con un memorando del comité organizador del Super Bowl, que ha sido mencionado por medios como NBC Sports y The Washington Post, la NFL ha confirmado que "no hay operativos de control migratorio de ICE planeados" en relación con el evento del 8 de febrero de 2026.

Este documento busca aliviar las tensiones en una de las regiones más diversas del país, especialmente después de las declaraciones contradictorias de algunos asesores gubernamentales.

Fuentes cercanas a la organización aseguran que la prioridad principal es la seguridad pública.

La presencia federal, que incluye agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se enfocará únicamente en tareas de protección, lucha contra el terrorismo y control de amenazas a la seguridad nacional, siguiendo el protocolo estándar para eventos de nivel SEAR 1.

¿Qué dicen las autoridades sobre la presencia del ICE en el Super Bowl?

Aunque figuras como Corey Lewandowski, asesor del DHS, habían insinuado en podcasts que el ICE mantendría su vigilancia en todos lados, la subsecretaria adjunta de comunicaciones del DHS, Tricia McLaughlin, aclaró la postura oficial en declaraciones que recogieron medios como The Guardian y People.

Seguridad Integral: McLaughlin subrayó que el objetivo es garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos.

Constitucionalidad: El DHS aseguró que cualquier medida de seguridad se llevará a cabo de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos.

Mensaje a la comunidad: La funcionaria reiteró que "quienes están en el país legalmente y no están violando otras leyes no tienen nada que temer".

¿Qué papel desempeñará la policía local de California?

En Santa Clara, San José y San Francisco, las fuerzas del orden han dejado claro su postura. El Sheriff del Condado de Santa Clara, Bob Jonsen, junto con el Departamento de Policía de San José, han afirmado públicamente que no participarán en operativos de control migratorio civil.

Estas ciudades santuario han prohibido el uso de recursos locales para ayudar a ICE en actividades que no estén relacionadas con investigaciones criminales graves.

La controversia también ha llegado al ámbito cultural. La actuación de Bad Bunny durante el show de medio tiempo generó críticas de algunos sectores conservadores, pero el artista aprovechó la oportunidad para abogar por el respeto hacia la comunidad inmigrante, un mensaje que resuena con los esfuerzos locales por mantener la paz social durante el evento.

¿Dónde ver el Super Bowl desde Venezuela?

La patada inicial en el Levi's Stadium de Santa Clara está programada para las 7:30 p.m., la cual se podrá observar exclusivamente desde la señal de Meridiano Televisión.

Cabe destacar que, este año es especialmente mediático por la participación de Bad Bunny. Se estima que el show comience aproximadamente entre las 8:30 PM y 9:00 PM, dependiendo de cómo fluya la primera mitad del partido.



