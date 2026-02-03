Delcy Rodríguez recibe las cartas credenciales de tres nuevos Embajadores

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes 3 de febrero las cartas credenciales de los embajadores de Catar, Italia y Nicaragua en Venezuela.

Lista de nuevos embajadores:

Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi (Catar), Giovanni Umberto De Vito (Italia) Valezka Fiorella López Herrera (Nicaragua).

El diplomático Al-Khulaifi, quien se desempeñó como encargado de Negocios de Catar en Paraguay, presentó las Copias de Estilo al canciller de Venezuela, Yván Gil, el pasado 16 de diciembre.

El embajador italiano, quien fue Cónsul en Francia, también presentó las Copias de Estilo al jefe de la diplomacia venezolana el lunes 2 de febrero.

Por su parte la embajadora nicaragüense, recordemos, fue designada para ese cargo el pasado 28 de enero. Presentó las Copias de Estilo al canciller Gil el lunes 2 de febrero.

