"Me preguntó si me asusté", Petro revela detalles de su reunión con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó con un "9 sobre 10" su reciente encuentro en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante una entrevista exclusiva con Caracol Radio, el mandatario colombiano reveló detalles de una agenda que abarcó desde la seguridad fronteriza hasta la interconexión energética con Venezuela.

Uno de los puntos más llamativos fue la consulta de Trump sobre la incursión militar del pasado 3 de enero en Caracas, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según Petro, el mandatario estadounidense le preguntó si sentía temor de que le ocurriera lo mismo que a Maduro.

“Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más, pero me preguntó por Delcy (Rodríguez) y le dije la verdad”, relató Petro, enfatizando que el enfoque debe estar en el presente y el futuro.

Lucha contra el narcotráfico y objetivos de alto valor

En materia de seguridad, Petro lanzó una propuesta que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen de manera conjunta para derrotar a los grupos "arrodillados al narcotráfico".

Asimismo, el mandatario colombiano entregó a Trump información sobre tres objetivos de "alto valor", señalando que la verdadera cúpula del narcotráfico no reside en Colombia, sino que domina a los capos locales desde el exterior, por lo que solicitó ayuda para su captura.

Reactivación del Occidente venezolano

Petro puso sobre la mesa un plan para reactivar la economía del occidente de Venezuela a través de energías limpias usando el potencial de La Guajira para generar electricidad y gas.

Recursos que afirmó se pueden aprovechar por tuberías existentes entre ambos países caribeños, con las que, además, se pueden conectar campos de petróleo liviano al sur del Zulia con la refinería de Barrancabermeja.

“Tenemos energía limpia ya conectada por tubos entre Venezuela y Colombia; tenemos energía eléctrica y gas que puede llegar. Tenemos tubos ya colocados para juntar un campo de petróleo liviano al sur del Zulia con Barrancabermeja, refinarlo y sacarlo por los puertos. Sin pelear, se puede reactivar el occidente de Venezuela en pro de una economía próspera que nos permita eliminar los grandes campos de hoja de coca del Catatumbo”, concluyó el mandatario.