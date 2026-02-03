¿Buscas clases de inglés virtuales? Este instituto abre inscripciones para residentes de Carolina del Norte

Suscríbete a nuestros canales

Dominar el idioma inglés es, en la mayoría de los casos, la llave para mejores oportunidades, es por ello que Carolina del Norte reafirma su compromiso con la comunidad hispana.

Si eres padre, madre o cuidador de niños pequeños, existen programas diseñados específicamente para que puedas estudiar sin tener que preocuparte por quién cuida a tus hijos.

Aquí te presentamos las opciones más destacadas para tomar clases de inglés gratis y los requisitos para inscribirte ahora mismo.

Programa Motheread y Fatheread: Aprende con tus hijos

Este programa es único porque se enfoca en la alfabetización familiar. Utiliza libros infantiles como base para enseñar el idioma, permitiendo que los adultos aprendan mientras fomentan el hábito de la lectura en los más pequeños.

¿A quién va dirigido? Padres, madres y cuidadores de niños de hasta 5 años.

Ubicación: Angier Baptist Church (155 S. Hickory Street, Angier, NC 27501).

Horarios: Lunes a jueves de 9:00 a 13:30 hs.

Beneficios extra: Además de inglés, aprenderás computación básica y técnicas de crianza. ¡Los niños pueden acompañarte a las sesiones!

Inscripciones: Llama al 910-814-8975 o escribe a [email protected].

Central Carolina Community College (CCCC)

Si buscas un enfoque más académico o prefieres la modalidad virtual, el CCCC ofrece programas de Inglés como Segunda Lengua (ESL) en tres condados:

Lugares para inscribirse presencialmente:

Condado de Chatham (Siler City Center): 400 Progress Boulevard. Días de registro: Miércoles y jueves. Condado de Harnett (Campus Principal): 1075 E Cornelius Harnett Blvd, Lillington (Sala 241). Días de registro: Lunes a jueves. Condado de Lee (Campus Principal): 1105 Kelly Dr., Sanford. Días de registro: Lunes, además del primer y tercer martes de cada mes.

Clases en línea: Si prefieres estudiar desde casa, debes completar el formulario en el sitio oficial del CCCC para entrar en la lista de espera de los cursos virtuales.

Recursos oficiales del Gobierno de EEUU

Para quienes necesitan flexibilidad total, el gobierno federal recomienda estas herramientas gratuitas que puedes usar desde tu celular:

USA Learns: Plataforma integral para aprender a leer, escribir y hablar.

American English: Recurso del Departamento de Estado ideal para mejorar la comprensión auditiva mediante audios didácticos.

Bibliotecas locales: No olvides visitar la biblioteca pública más cercana; la mayoría ofrece clubes de conversación y materiales gratuitos para residentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube