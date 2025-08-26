Clases de inglés gratis para niños y adolescentes: conoce los distritos de Texas que ofrecen este beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Es valioso que los padres en Texas, Estados Unidos (EEUU), tengan a la mano información de dónde pueden acceder a programas, clases o cursos de inglés gratuitos o de bajo costo, te ofrecemos una guía al respecto.

El inglés es un idioma que abre muchas puertas a nivel mundial, pero además se vuelve imprescindible si haces vida en EEUU, al menos para tener una vida con mayor libertad y menos problemas.

Es esencial para la comunicación general en el país y la comunicación es vital en cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo tiene gran peso en el área laboral, sin mencionar que ser bilingüe, o multilingüe, es ampliamente apreciado.

Además, en la actual coyuntura político-social en la que EEUU ha proclamado oficialmente al inglés como el idioma oficial, se ha vuelto imperativo que los niños y adolescentes se preparen.

Tenga en cuenta que las aquí mencionadas pertenecen iniciativas de los distritos escolares, pero no son las únicas opciones.

Recuerde que también puede probar con plataforma gratuitas de tutoría online, como UPchieve, así lo menciona el portal de EV Houston.

En Dallas Fort Worth y Houston

En el caso de Dallas-Fort Worth, el distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD) ofrece el Centro de Bienvenida Internacional donde se evalúa a los estudiantes para determinar si ingresan al programa ESL o clases bilingües.

Además, cuentan con la Newcomer Academy para adolescentes, con planes intensivos de inglés, este está principalmente diseñado para ayudar a las familias de recién llegados.

Puede acceder a cualquiera de las opciones mensionadas por medio del Centro de Bienvenida Internacional de Dallas ISD es 972-794-2720.

Así mismo, señalan que Fort Worth cuenta con la International Newcomer Academy para estudiantes de secundaria y preparatoria.

Para esta capacitación pueden comunicarse pueden al (817) 814-7100.

En el caso de Houston, señalan que destaca por Las Américas Newcomer School para estudiantes de 6.º a 8.º grado:

Puede conocer más llamando al 713-773-5300

Además, cuentan con el programa ESL for Teens en la Biblioteca del Condado de Harris.

En este caso contacte: 713-274-6600 o visite: https://hcpl.net/adult-education/#ESL.

En Austin, San Antonio y Northside ISD

Cuando se trata de Austin ISD, este implementa el aprendizaje de inglés directamente en las aulas con maestros certificados.

Sobre este punto, se recomienda contactar al equipo Multilingual Education para orientación:

Comuníquese con ellos a través del (512) 414-4734.

También la Biblioteca Pública de Austin (https://library.austintexas.gov/es) complementa con talleres de conversación y acceso a la plataforma Brainfuse HelpNow (https://library.austintexas.gov/digital/brainfuse-helpnow).

En el caso de San Antonio ISD, ofrece un International Welcome Center que ayuda con evaluaciones y conexión a clases de inglés:

Los interesados pueden comunicarse a través del (210) 554-2595.

También puedes probar contactarlos, por el número de teléfono (210) 207-6700

En Northside ISD cuenta con programas intensivos para estudiantes de primaria y secundaria.

Para este último se insta a los interesados a comunicarse a través de este número: (210) 397-6500.

