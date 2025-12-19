Donald Trump anuncia los Patriot Games: el evento juvenil que la oposición compara con "Los Juegos del Hambre"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump anunció la creación de los “Juegos Patriotas”, un evento deportivo de cuatro días de duración que se llevará a cabo en el otoño de 2026. Esta competencia, presentada como un hito sin precedentes, reunirá a los mejores atletas de secundaria de todo el país como parte de las celebraciones oficiales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La organización del evento estará bajo la supervisión del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, reforzando el carácter mediático de la propuesta. Según el mandatario, el objetivo es fomentar el orgullo nacional y la unidad juvenil a través de un certamen que será televisado a nivel nacional bajo el sello de la iniciativa gubernamental "Freedom 250".

El formato de competencia y la crítica opositora

La dinámica de los juegos establece que cada estado y territorio de la nación deberá estar representado por una pareja de atletas: un joven y una joven. Esta estructura de selección territorial ha provocado que sectores del Partido Demócrata comparen el evento con la saga distópica “Los Juegos del Hambre”. La oposición utilizó redes sociales para señalar el paralelismo entre la propuesta presidencial y la "cosecha" de jóvenes que ocurre en la ficción de Suzanne Collins.

Más allá de las comparaciones cinematográficas, los críticos cuestionan el tono épico y la espectacularidad de tipo reality show que se le pretende dar a una competencia escolar. Mientras Trump defiende el proyecto como una muestra de grandeza, sus detractores ven en él un uso político de la juventud y el deporte, subrayando la similitud con el control mediático ejercido por el régimen ficticio de la saga mencionada.

Género y símbolos de grandeza nacional

Durante el anuncio, Trump reafirmó su postura sobre la participación de atletas transgénero, asegurando de forma tajante que “no habrá hombres en deportes de mujeres” durante la competencia. Esta declaración reaviva uno de los ejes más controvertidos de su discurso político, centrando el debate en la identidad de género y la inclusión dentro de las políticas deportivas de su administración.

Finalmente, el mandatario vinculó los "Juegos Patriotas" con otros proyectos monumentales, como su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington D.C.. Para Trump, tanto la competencia deportiva como la creación de nuevos monumentos son piezas fundamentales para consolidar un legado de patriotismo y renovar el orgullo nacional de cara al histórico aniversario de 2026.

