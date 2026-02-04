IRS libera reembolsos de impuestos 2026: Cómo cobrar tu dinero en solo 21 días

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio inicio oficial a la temporada fiscal 2026, activando un periodo en el que millones de hogares estadounidenses dependen de la devolución de impuestos para estabilizar sus finanzas.

Las autoridades fiscales destacan que la rapidez del pago depende directamente del método que el contribuyente seleccione para realizar el trámite.

Consideraciones

Quienes opten por la presentación electrónica y elijan el depósito directo recibirán sus fondos en un plazo estimado de 21 días según detalla Mundo Now..

Mientras que aquellos que utilicen el correo postal tradicional enfrentarán esperas de hasta ocho semanas debido a la revisión manual de documentos y la escasez de personal en la agencia.

La transición hacia lo digital representa un paso importante para agilizar el sistema y minimizar el riesgo de extravíos o robos, problemas comunes asociados a los cheques físicos.

El IRS subraya que el uso de plataformas digitales no solo acelera la transferencia de dinero, sino que reduce errores manuales, como dígitos incorrectos en el Seguro Social, que suelen paralizar el procesamiento durante meses.

Para las personas que carecen de una cuenta bancaria tradicional, el organismo sugiere el uso de tarjetas de débito prepagadas o aplicaciones financieras que cuenten con números de ruta y cuenta, garantizando así que el reembolso llegue sin pasar por el sistema postal.

Beneficios

Presentar la declaración durante las primeras semanas de la temporada otorga el beneficio de evitar la saturación del sistema que ocurre cerca de la fecha límite en abril.

Este orden cronológico de procesamiento significa que los contribuyentes que se adelanten se posicionan al frente de la "fila virtual", obteniendo su capital semilla con mayor antelación para cubrir deudas o gastos corrientes.

Además, una revisión exhaustiva de los datos antes del envío permite que el software de la agencia valide la información automáticamente, un proceso importante para que el Gobierno federal autorice el depósito sin requerir verificaciones adicionales que podrían postergar el alivio económico durante toda la primavera.

