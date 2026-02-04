¿Cuánto cuesta una moto nueva en Venezuela? Lanzan precios especiales para estos 5 modelos

Suscríbete a nuestros canales

La ensambladora Bera Motorcycles informó a sus clientes una nueva escala de precios especiales para su línea de motocicletas a gasolina en el mercado nacional.

En tal sentido, la empresa estableció montos específicos para cinco de sus modelos más representativos, integrando en el costo final elementos de seguridad y requisitos legales para facilitar la gestión de compra del usuario final.

Estos son los modelos que con precios ajustados

La estructura de costos actual sitúa al modelo BRF en $1.070, seguido por el modelo SBR que se ubica en $1.090. Por su parte, las motocicletas Milán y León comparten un precio de $1.220 cada una. El modelo de mayor cilindrada dentro de este grupo promocional, la BR 200, tiene un valor asignado de $1.450.

Cada uno de estos montos representa el pago total por la unidad, con el fin de garantizar la transparencia en la transacción y evitar cargos inesperados al momento de la facturación en los puntos de venta oficiales.

La oferta de Bera Motorcycles se diferencia por incluir servicios y accesorios que habitualmente se gestionan por separado. Los precios mencionados para todos los modelos incluyen la póliza de seguro obligatoria, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un par de guantes como equipo de protección personal.

