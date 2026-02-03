Trump: Nos llevamos muy bien con los líderes de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reiteró que mantiene las buenas relaciones con los líderes venezolanos.

“Nos llevamos muy bien en Venezuela con los líderes, muy, muy bien. Recibimos 50 millones de barriles de petróleo, que ahora mismo se dirigen a Houston, y nos llevamos muy bien con ellos, pero vamos a trabajar con ellos”, indicó Trump, tras reunirse en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Al respecto, aseguró que ambos mandatarios se llevaron "muy bien" y que están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

Agregó que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

"Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.

Por su parte, Petro calificó con un "9 sobre 10" su reciente encuentro con el mandatario Trump.