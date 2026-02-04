Digitel anuncia las tarifas de sus planes para febrero: así queda el monto mínimo de recarga

Suscríbete a nuestros canales

La operadora de telecomunicaciones Digitel ha ajustado las tarifas de su oferta comercial en bolívares para el periodo de febrero de 2026.

La actualización aplica a sus principales paquetes de datos y servicios de voz, los cuales ya reflejan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su facturación mensual.

Tarifas de los planes Inteligente Plus

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 677,39.

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 2.310,39.

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 4.620,77.

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 9.256,36.

Estos precios permiten a los usuarios mantener el servicio activo y el acceso a la red de datos móviles de la operadora durante el presente mes.

Montos de recarga vigentes

En cuanto a la gestión de saldo para la modalidad prepago, Digitel mantiene un rango de transacciones a través de la banca nacional. Según los datos actualizados, la recarga mínima que puede hacer un cliente prepago Digitel, desde cualquier institución bancaria del país, es de Bs. 160 y la máxima es de Bs. 5.440.

Los montos presentados corresponden a la renta mensual completa. De acuerdo con las especificaciones del servicio, la renta mensual de los planes de llamadas de Digitel incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los usuarios pueden verificar estos costos de manera directa ingresando a su perfil de usuario en la aplicación móvil de la empresa o consultando los canales de atención al cliente dispuestos por la compañía.

