¡Jornada Especial CrediMax de 12 cuotas este 21 de diciembre! Encuentra tus regalos navideños en MultiMax

¡MultiMax anunció una nueva jornada de 12 cuotas de CREDIMAX! Este 21 de diciembre, aprovecha la jornada navideña para comprar la mejor innovación de la multimarca más grande de Venezuela, por cuotas y sin intereses. ¡El regalo perfecto para la Navidad lo encontrarás en MultiMax!

Preparándose para las fiestas decembrinas, la multimarca sigue sorprendiendo con las promociones y oportunidades más épicas de la temporada, llevando a sus tiendas de todo el país cientos de productos a precios insuperables de las más de 400 marcas nacionales e internacionales que hacen vida en MultiMax.

“La Navidad es una época para compartir en familia y pasar tiempo con aquellas personas que más nos importan; es por eso que, para facilitar a los venezolanos la adquisición de todo lo que necesitan para las fiestas, anunciamos la llegada de esta jornada especial a MultiMax. Si estabas esperando una señal para renovar tu hogar con la mejor tecnología, visita nuestras tiendas y consigue ese producto que tanto estabas buscando”, expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CLX Group.

¿Aún no has usado tu cupo CrediMax?

¡Vivir la experiencia de CrediMax es muy fácil! Si estás inscrito en el sistema PriorityMax, ya tienes a tu disposición un cupo para comprar tus artículos y marcas favoritas, por cuotas, sin preocuparte por acumular intereses en MultiMax. En tu primera compra, tienes acceso a la categoría Classic, que te otorga un crédito de $200 que puedes usar cualquier día del año, con la inicial del 40 % y pagos en hasta seis cuotas.

A medida que pagues tus cuotas, tendrás la oportunidad de subir de categoría a Bronze, con la que tus beneficios aumentarán a $300 de crédito, manteniendo el 40 % de inicial en 6 cuotas. En sus máximas categorías, Platinum y Diamante, CrediMax te permite acceder a límites de hasta $800 y $1000 para compras con solo un 10 % de inicial, cancelando todo en 10 y 12 cuotas libres de intereses.

El resto lo podrás pagar en 6 cómodas cuotas quincenales a través de todas las sucursales de la multimarca más grande del país, o de forma online en la página web www.prioritymax.com. Recuerda que, para volver a comprar con CrediMax, deberás haber cancelado la totalidad de tu deuda anterior.

Cómo inscribirse a PriorityMax

Si aún no te has afiliado a la membresía PriorityMax y quieres acceder a los increíbles beneficios del club de MultiMax, ¡es muy sencillo! Dirígete a cualquiera de nuestras sedes y solicita tu registro en caja. También puedes agilizar tu proceso descargando la aplicación de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. Una vez dentro de la aplicación, sigue las instrucciones expuestas en la pantalla y, una vez hayas finalizado el proceso, podrás visitar MultiMax para recibir tu credencial.

Con tu acreditación, serás capaz de acceder a todos los privilegios que ofrece PriorityMax, como acceso anticipado a las tiendas durante eventos especiales e inauguraciones y trato VIP. La afiliación es anual y tiene un costo de $20.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga recordó que, para ser parte de este sistema, debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener correo electrónico y un número de contacto.

Asimismo, es importante destacar que todos los beneficios de PriorityMax son para el uso exclusivo de los clientes registrados, debido a que la tarjeta es intransferible.

Multimax recompensa tu fidelidad

¡Accede a grandes beneficios con el pronto pago de tus cuotas! Si eres de aquellos que cancelan sus cuotas a tiempo, estarás participando en el sorteo mensual de tres productos por tienda que hace MultiMax cada mes, con más de 100 premios disponibles que incluyen: lavadoras, televisores, combos de electrodomésticos y mucho más.

Los ganadores del concurso se publican los primeros cinco días de cada mes a través de la cuenta de Instagram @multimax, canal de comunicación oficial de la multimarca en Venezuela.

Pero si eres de los que paga antes de los primeros 45 días, tendrás un boleto para el increíble sorteo de los dos carros 0KM que MultiMax ofrece al año a sus clientes PriorityMax. El afortunado ganador será anunciado a través del usuario en Instagram: @multimax.

Recuerda que puedes consignar los pagos de tus cuotas CrediMax a través de cualquiera de nuestras sucursales distribuidas en todo el territorio nacional o usar el portal www.prioritymax.com, donde, al ingresar con tu usuario y clave personal, tendrás acceso a toda tu información al momento.

Multimax se expande en Venezuela

2025 ha sido un año de crecimiento y expansión para CrediMax, donde miles de venezolanos han podido ampliar sus capacidades de compra para adquirir la mejor tecnología gracias a este sistema. La iniciativa fue diseñada bajo el liderazgo de Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group, quien continúa apostando por llevar la mejor tecnología del mercado a los venezolanos de todo el país.

Con más de seis años en el país, MultiMax ofrece la mejor experiencia de compra a nivel nacional a través de sus 47 sucursales, con presencia en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como en la ciudad de Caracas.

