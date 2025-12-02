¡MultiMax estrenó su mensaje navideño 2025!

Suscríbete a nuestros canales

¡El mensaje de Navidad que Venezuela estaba esperando llegó a MultiMax! Enmarcado por el regreso de la época más bonita del año, la multimarca más grande del país llevó su tradicional regalo decembrino a las familias de todo el país con su quinta cuña navideña.

El video se estrenó a las 7:00 p.m. de este lunes 1 de diciembre de 2025 en las principales televisoras nacionales y las redes sociales de MultiMax, transmitiendo los buenos deseos de paz y armonía entre los venezolanos que, un año más, se convierten en los protagonistas de las fiestas navideñas.

“En MultiMax llevamos cinco años llevando nuestro mensaje a los venezolanos, recuperando una tradición y volviéndola nuestra para transmitir la alegría de esta temporada a todos los hogares del país. Un año más, seguimos creyendo en Venezuela, en el talento de nuestra gente, y con este video, los invitamos a recordar con cariño este 2025, mientras miramos con optimismo este próximo 2025, este es nuestro regalo para ustedes. ¡Feliz Navidad Venezuela!” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga invitó a aquellas personas que aún no han visto el mensaje de Navidad 2025 de MultiMax a visitar las redes sociales de la multimarca como @multimax, en Facebook e Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=UksDIilNFAY

El mensaje de Navidad de MultiMax

Con una duración de 1:30 minutos, celebró la llegada de la época decembrina con su audiovisual, titulado “¡La Navidad de MultiMax es pura fiesta, ritmo y alegría!” en donde la multimarca rinde homenaje a la esencia más pura de las fiestas venezolanas, conectando con aquellas raíces que nos unen a aquellos a quienes más queremos.

“Sube el volumen y déjate llevar por la música que enciende el espíritu decembrino. Este mensaje es una celebración de nuestra alegría y esa chispa inconfundible que llevamos por dentro todos los venezolanos”, escribió la cuenta de la MultiMax.

Este año, MutiMax celebró la tradición de la costa carabobeña con un viaje a través del municipio de Puerto Cabello, el llamado principal puerto marítimo de Venezuela, transmitiendo la magia de esta colorida región cargada de historia con una ruta por las zonas más emblemáticas de este municipio bendecido por el mar Caribe.

Acompañados por tambores en referencia al tradicional sonido de San Millán y danzas, la multimarca recorrió la Catedral de San José, el Fortín Solano, Isla Larga, así como la icónica calle los Lanceros del Malecón de Puerto Cabello, acompañados por emblemáticas figuras de la televisión venezolana y algunos de los influencers más reconocidos en redes sociales, como: José Ramón Barreto, José Andrés Padrón, Diana Silva, Luis Olavarrieta, Leonardo Villalobos, Adriana Marval, Andreina Castro, Endrina Yépez, Gemeli Pinto, Henry Silva, Isabella Rodriguez, Karlis Romero, Kelly Parra, Mabel Yeah, Maria Gabriela Rico, Roxana Diaz, Carlos Haydon, Dariana Alvarado, Anmarie Camacho, Mario Valentino Bruno y Alejandra Conde.

MultiMax es tradición

Con seis años haciendo historia en Venezuela, MultiMax se consolida como el principal referente en electrodomésticos, telefonía móvil y home appliances en el país, llevando la mayor innovación a todo el territorio nacional a través de sus más de 47 tiendas, distribuidas a lo largo y ancho del país.

En este 2025, la multimarca favorita de los venezolanos mantiene viva una de las tradiciones más queridas y recordadas de la temporada: el mensaje de Navidad. Esta pieza audiovisual, que rememora los grandes mensajes emitidos históricamente por las televisoras del país, busca transmitir buenos deseos y augurar un próspero Año Nuevo, recordó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax.

Al respecto, el empresario venezolano aseguró que MultiMax seguirá llevando alegría a los hogares venezolanos a través de proyectos ambiciosos e iniciativas que reflejen los valores de nuestro gentilicio, promoviendo siempre nuestra cultura y costumbres.

