Grupo LETI y Fedecámaras fortalecen alianza por la sostenibilidad

En una muestra de compromiso con la reactivación económica y el bienestar social del país, Grupo LETI recibió en sus oficinas corporativas de Caracas a Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras. Este encuentro institucional busca estrechar lazos entre la cúpula empresarial y el sector de manufactura farmacéutica nacional.

La reunión tuvo como objetivo principal evaluar la realidad operativa de Grupo LETI y trazar líneas de acción conjuntas que garanticen la sostenibilidad de la producción de medicamentos en Venezuela, un tema transversal para toda la industria.

Recibido por la Junta Directiva de Grupo LETI, el máximo representante de Fedecámaras conoció en profundidad el modelo de gestión que ha permitido a la farmacéutica nacional fortalecer e incrementar sus operaciones y el abastecimiento del mercado.

Ejes Clave para la Competitividad

Durante la jornada de trabajo, se abordaron temas de relevancia crucial para la competitividad y el futuro del sector:

Sostenibilidad financiera

Incentivos a la producción

Cadena de suministro

Innovación y tecnología

Exportación

"Esta visita es fundamental para que Fedecámaras comprenda a cabalidad las dinámicas de una industria como la farmacéutica, vital para el país", declaró Felipe Capozzolo al cierre del encuentro.

Con este acercamiento, Grupo LETI y Fedecámaras reafirman su intención de trabajar mancomunadamente, entendiendo que la salud de la economía y la salud de los ciudadanos son objetivos inseparables para el desarrollo de Venezuela.

