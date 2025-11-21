Cinex Sambil Chacao: la transformación del cine en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cinex consolida su ambicioso plan de modernización nacional con la renovación integral de su complejo en Sambil Chacao, estableciéndolo como el cine más moderno e innovador de la marca en Caracas.

El nuevo Cinex Sambil Chacao estrena un concepto visual más dinámico y cercano, diseñado para transformar cada visita en una experiencia memorable y de clase mundial. La remodelación es total, enfocándose en la digitalización del servicio y el máximo confort del espectador.

Innovación y servicios automatizados

La automatización es un pilar de este nuevo concepto. Se han incorporado modernos kioscos de autoservicio para la adquisición rápida de entradas y productos de dulcería, marcando un paso clave hacia un servicio más eficiente.

La oferta gastronómica también ha sido elevada con la nueva línea CinexCheff, que presenta platos elaborados como hamburguesas, nuggets y pizzas de Sótano 7. Esto se complementa con una práctica dulcería express con acceso directo para clientes y transeúntes desde el lobby.

Salas con confort y tecnología de vanguardia

La renovación de las salas fue profunda y se centró en el confort y la calidad técnica:

Butacas Premium: Nuevas butacas reclinables más amplias y ergonómicas, e incluso butacas tipo camas que garantizan una experiencia de máximo confort.

Proyección Láser: La tecnología de proyección se actualizó a láser , brindando una mayor calidad visual y luminiscencia.

Sonido Envolvente: Se instaló un sistema de sonido Dolby 7.1 diseñado para ofrecer una experiencia totalmente envolvente desde cualquier punto de la sala.

Estreno del Nuevo Espacio VIP

Por primera vez, Cinex incorpora en Sambil Chacao un espacio VIP completamente nuevo con características únicas en la marca:

Butacas más anchas y reclinables.

Mesas individuales.

Atención personalizada al asiento .

Servicio express mediante código QR con entrega directa.

Este formato eleva la experiencia, convirtiendo a Cinex Sambil Chacao en el complejo más moderno de la marca en la capital.

Voces del compromiso y la inversión

La inauguración contó con importantes figuras que destacaron la inversión en el entretenimiento venezolano:

Santiago Otero, presidente de Cinex: “Esta renovación a puertas abiertas no fue solo un proyecto, fue un reto extraordinario que logramos superar. Es una prueba tangible de nuestro compromiso con la innovación y, más importante aún, con nuestro público. Hemos creado un espacio donde puedan sumergirse completamente y reconectarse con ese universo lleno de emociones y fantasías que solo el cine puede ofrecer."

Rocco Lasalvia, gerente general de Cinex: “En Cinex, nuestra búsqueda es constante: queremos ir más allá de las expectativas tradicionales. No sólo ofrecemos el máximo confort y la seguridad que nuestros clientes merecen, sino que garantizamos el disfrute de los grandes estrenos en la pantalla grande de una forma totalmente distinta.”

El impacto fue celebrado por los aliados institucionales:

Alfredo Cohen, presidente del Grupo Sambil: “Esta adecuación de las salas reafirma la importancia que se le está dando a brindar una experiencia de calidad y demuestra que Cinex sí está escuchando a sus clientes.”

Gustavo Duque, alcalde del Municipio Chacao: “Como alcalde, me lleno de orgullo al ver esta inauguración... Próximamente, el Centro Sambil Chacao estrenará aún más espacios dedicados a la recreación y el esparcimiento para todas las familias.”

Cinex reafirma su visión de futuro con un plan general de modernización que abarca más de 24 complejos en todo el país. El objetivo es claro: ofrecer experiencias cinematográficas de clase mundial, alineadas con las tendencias globales y diseñadas especialmente para el público venezolano.

Sigue de cerca todos los estrenos y próximas inauguraciones a través de @cinexve.

