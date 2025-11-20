MultiMax: Compra hoy a crédito sin intereses y disfruta de todos los beneficios de CrediMax

Suscríbete a nuestros canales

Multimax, la multimarca más grande de Venezuela, se mantiene firme en su compromiso de facilitar la adquisición de productos a sus clientes y para ello cuenta con CrediMax, el sistema de financiamiento que ofrece una variedad de beneficios.

Este sistema de pago les da la oportunidad a los clientes de comprar el artículo que deseen a través del pago en cuotas sin intereses. Esto lo pueden realizar cualquier día de la semana en cualquiera de las sucursales de Multimax, fundada por Nasar Dagga, en todo el país.

Los beneficiarios de Credimax disponen de un amplio abanico de poder de compra, con planes que inician en $200 y se extienden hasta $1.000. El monto exacto que cada cliente puede consumir en sus compras dependerá de su nivel o categoría dentro del plan.

Conoce todos los beneficios que puedes obtener con CrediMax

Aunque la cantidad de cuotas a cancelar varía según el nivel de financiamiento, todas las categorías comparten un beneficio crucial: no generan acumulación de intereses. Esto representa una gran ventaja para el cliente, asegurando una compra sin costos adicionales.

En los últimos meses, el producto de crédito insignia de Multimax ha crecido notablemente, por lo cual ahora se presenta en siete niveles progresivos a disposición de sus clientes. Asimismo, este crecimiento premia la fidelidad.

Es decir, a medida que los usuarios pagan sus cuotas a tiempo, pueden ascender de categoría. En consecuencia, el porcentaje del crédito preasignado aumenta de forma escalonada, otorgándoles mayor poder adquisitivo para sus próximas compras.

“Cada producto diseñado por nuestro corporativo es pensado en priorizar la comodidad de compras de nuestros clientes, así como valorar sus esfuerzos en pronto pago. MultiMax está diseñado para ser la multimarca con mejor oferta en calidad y precio en tecnología para el hogar”, expresó Nasar Ramadan Dagga.

Estas son las categorías para comprar a crédito

1. Classic

El punto de partida ideal para nuevos miembros que desean iniciar su historial crediticio con Credimax.

Crédito Asignado: $200

Condición de Pago: Exige una inicial del 40% del valor de la compra. El saldo restante se cancela en 6 cuotas quincenales.

2. Bronze

El primer avance en la escala, permitiendo compras de mayor valor sin modificar la estructura inicial de pago.

Crédito Asignado: $300

Condición de Pago: Mantiene la inicial del 40% y el mismo plazo de 6 cuotas quincenales.

3. Silver

Un nivel clave que marca la primera gran flexibilización en las condiciones de financiamiento.

Crédito Asignado: $400

Condición de Pago: La inicial se reduce al 30%, aliviando el desembolso inicial. El cliente gana más tiempo, extendiendo el pago del saldo a 8 cuotas.

4. Gold

Ofrece un sólido poder de compra para adquirir electrodomésticos intermedios, gracias a un requisito inicial muy bajo.

Crédito Asignado: $500

Condición de Pago: La inicial es de solo el 20% del valor del producto, y el saldo se cancela en 8 cuotas.

5. VIP

Pensado para compras importantes, este nivel amplía el plazo de pago para una mayor comodidad en el flujo de caja mensual.

Crédito Asignado: $600

Condición de Pago: Mantiene la mínima inicial del 20%, pero el plazo se extiende significativamente a 10 cuotas.

6. Platinum

Uno de los estatus premium, diseñado para la compra de tecnología o equipos de alta gama, con la inicial más baja posible.

Crédito Asignado: $800

Condición de Pago: Requiere una mínima inicial de tan solo el 10%, con el saldo restante dividido en 10 cuotas.

Diamond (Máximo Nivel)

La categoría superior que otorga el máximo poder adquisitivo y el plazo más cómodo para liquidar grandes compras.

Crédito Asignado: $1.000

Condición de Pago: Exige la mínima inicial del 10%, pero ofrece la mayor holgura financiera, permitiendo cancelar el saldo en 12 cuotas (un año).

Es importante recordar que para disfrutar de los privilegios del sistema de financiamiento, es un requisito indispensable ser miembro del club PriorityMax. Los interesados pueden afiliarse en cualquier tienda Multimax, siguiendo un proceso simple.

Este consiste en llenar un formulario de registro, descargar la aplicación móvil del club y pagar la membresía, que tiene un costo anual de 20 dólares. Por otra parte, para ampliar la capacidad de financiamiento, el cliente debe pagar sus cuotas a tiempo, es decir, antes de la fecha de vencimiento.

De esta manera, podrá acceder a todos los beneficios que ofrece CrediMax para así comprar los productos en las tiendas Multimax de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, cualquier día del año.

¡Afíliate a PriorityMax hoy mismo y descubre todo lo que CrediMax tiene para ti! Así también te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve y mantenerte atento a nuestras redes sociales como @multimax, única cuenta verificada, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para ti.

