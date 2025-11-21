¡Llegó la Semana Amarilla de EPA!

Suscríbete a nuestros canales

EPA anunció la llegada de su esperada Semana Amarilla, el momento ideal para que sus clientes aprovechen una amplia gama de productos con descuentos especiales.

Desde este viernes 21 hasta el domingo 30 de noviembre, podrás encontrar artículos identificados con la etiqueta amarilla en todas las tiendas a nivel nacional, lo que garantiza precios únicos en categorías que van desde materiales de construcción hasta decoración y jardinería.

La Semana Amarilla es la oportunidad perfecta para:

Realizar mejoras o proyectos pendientes en el hogar.

Adquirir artículos esenciales y de temporada a precios de oportunidad.

Preparar tu hogar para la temporada navideña.

🎄 Liquidación Navideña: ¡Descuentos de hasta 70%!

Además de la Semana Amarilla, EPA ofrece una increíble liquidación de artículos navideños seleccionados con descuentos de 30, 50 y hasta 70 por ciento.

Encuentra todo lo esencial para la decoración: bambalinas, guirnaldas, villas, luces y otros adornos para que decores con estilo y disfrutes de un ambiente festivo en familia a precios de liquidación.

¡La invitación es a visitar cualquiera de las sedes a nivel nacional y aprovechar estas ofertas!

Para mayor información, puedes visitar las redes sociales de EPA:

X: @FerreteriaEPAVE

Instagram y Facebook: Ferretería EPA Venezuela

También puedes consultar la página web oficial.

