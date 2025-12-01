GMSP presente en la celebración de los 10 años de expansión de Keralty

Suscríbete a nuestros canales

Grupo Keralty, la multinacional de salud, conmemoró con orgullo su primera década de operaciones en Estados Unidos (EE. UU.), reafirmando su visión de negocio de "cuidar cada vez a más personas en el mundo". Desde su inicio en 2015, la compañía ha implementado un modelo integral de atención accesible y de calidad para las comunidades del sector.

Un Crecimiento Sólido en un Mercado Desafiante

La celebración tuvo lugar en la ciudad del Doral, Florida, y reunió al personal directivo de Keralty y GuideWell (socios operativos en EE. UU.), así como líderes y colaboradores locales e invitados internacionales de los diversos países donde opera la multinacional.

El evento sirvió como un espacio de reflexión sobre el significativo crecimiento de la empresa en un mercado desafiante. Se destacaron las dificultades superadas por la organización y se inspiró a los asistentes con el espíritu de innovación y dedicación que ha impulsado la expansión.

Cifras Contundentes de Expansión en Norteamérica

La expansión internacional de Keralty se consolida con cifras contundentes en Norteamérica. La organización, que comenzó con la adquisición del Wellness Center en Miami y la implementación de un modelo integrado de atención primaria, hoy maneja una extensa red:

Centros de Servicio: 26 centros en total.

Atención Primaria: 54 centros en Florida y 8 en Tennessee.

Atención Especializada: 10 centros de urgencias ambulatorias y 3 centros dentales en Florida.

Salud Mental: Centros en Puerto Rico y en los condados de Miami-Dade y Broward.

Hospital: Adquirió el Westchester General Hospital en Miami-Dade, ahora conocido como Keralty Hospital Miami, con 125 camas.

Actualmente, Keralty atiende a más de un millón de afiliados distribuidos en Florida, Puerto Rico y Tennessee, y emplea a más de 3.173 colaboradores. La firma también está expandiendo sus capacidades para ayudar a otros grupos de médicos a gestionar mejor la población a través de su iniciativa Empowered Health, aprovechando su vasta experiencia global.

Vínculo Estratégico con el Grupo Médico Santa Paula (GMSP)

Este hito global impacta directamente en Venezuela, pues Keralty es la organización que respalda al Grupo Médico Santa Paula (GMSP). La relación estratégica entre ambas instituciones data de más de 25 años, consolidando al GMSP como un centro asistencial de referencia en el país.

Arturo González, gerente de Comunicación y Mercadeo del GMSP, enfatizó el valor de esta asociación:

"Fuimos invitados a celebrar este décimo aniversario, siendo testigos de la consolidación de un plan de crecimiento que abarca territorios exigentes. Esta demostración otorga prestigio y reputación al GMSP al asociarnos con una transnacional que mantiene una clara visión de negocio global. La fortaleza se traduce en un estándar de respaldo y visión de negocio única, posicionándonos con una ventaja inigualable frente a otras instituciones médicas nacionales”.

Respaldado por su empresa matriz, el Grupo Médico Santa Paula reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a sus usuarios y profesionales de la salud herramientas innovadoras que facilitan el acceso a servicios de calidad, por lo cual es “la clínica que todos tienen en mente”.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial