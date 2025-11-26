Bancaribe y Fundación Empresas Polar impulsan la formación de emprendedores

Suscríbete a nuestros canales

Conscientes de que el emprendimiento es un motor clave para el desarrollo económico y social de Venezuela, Bancaribe y Fundación Empresas Polar han formalizado una alianza estratégica. El objetivo es llevar a escala nacional talleres de formación especializados para emprendedores, con un foco especial en quienes operan bodegas.

La colaboración busca fortalecer capacidades financieras, promover modelos de negocio sostenibles y respaldar iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo.

“Esta colaboración une la experiencia de Bancaribe en educación e inclusión financiera con el compromiso de Fundación Empresas Polar en el desarrollo social y económico, creando una sinergia que amplifica el impacto del programa. Queremos ofrecer herramientas prácticas y conocimientos esenciales para que los emprendedores gestionen sus negocios de manera eficiente y sostenible”, expresó Elide Silva, directora asociada de Responsabilidad Corporativa de Bancaribe.

Fortaleciendo la Gestión Empresarial con Formación de Calidad

El programa conjunto se estructura en tres módulos que abordan los temas más importantes para la gestión exitosa de un negocio:

Aspectos legales del emprendimiento.

Elaboración de presupuestos y análisis de costos.

Cálculo del punto de equilibrio y sostenibilidad aplicada.

Gestión de personal.

Mercadeo, publicidad y herramientas para el posicionamiento de marca.

“Nuestra relación con Bancaribe se ha construido sobre valores compartidos y un compromiso común con el desarrollo del país. Esta nueva alianza reafirma esa visión, al unir esfuerzos para ofrecer formación de calidad que impulse el crecimiento de los emprendedores”, destacó Alicia Pimentel, gerente general de Fundación Empresas Polar.

Un Compromiso Sostenible y con Propósito

La alianza ratifica el compromiso de Bancaribe con el emprendimiento local, una labor que ha ejercido por más de siete décadas. Desde 2022, el banco desarrolla el taller "Plan Emprendedor", avalado por la Dirección de Extensión de la Universidad Central de Venezuela, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo la autonomía económica y el desarrollo sostenible.

Con este esfuerzo conjunto, Bancaribe y Fundación Empresas Polar contribuyen a la creación de negocios más sólidos, responsables y sostenibles; porque respaldar a quienes emprenden significa impulsar conexiones que transforman realidades y abren camino al futuro.

