Del insulto a la alianza: los cuatropuntos clave que dejó la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

En una reunión que superó las expectativas en duración y tono, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, cerraron este martes 3 de febrero de 2026 su primer encuentro oficial bajo una consigna clara: "cooperación por encima de la ideología".

A pesar de los meses de insultos y tensiones (incluyendo la revocación de visas y amenazas de incursión militar), ambos mandatarios comparecieron ante la prensa con un mensaje de distensión que busca estabilizar la relación bilateral más importante de la región.

Los acuerdos y resultados clave

Lucha contra las drogas: Trump aceptó revisar el modelo de "sustitución voluntaria" de Petro, pero bajo una condición estricta: resultados inmediatos . Por su parte, Petro presentó cifras de incautaciones récord y aceptó reactivar la extradición de capos de alto perfil (como alias 'Pipe Tuluá') como un gesto de buena voluntad hacia Washington.

Trump aceptó revisar el modelo de "sustitución voluntaria" de Petro, pero bajo una condición estricta: . Por su parte, Petro presentó cifras de incautaciones récord y aceptó reactivar la extradición de capos de alto perfil (como alias 'Pipe Tuluá') como un gesto de buena voluntad hacia Washington. La carta Venezuela: Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Colombia se comprometió a ser el puente diplomático para una transición ordenada, alineándose con la estrategia del Secretario de Estado, Marco Rubio. Trump, quien antes llamó a Petro "cómplice", hoy destacó que el mandatario colombiano se ha vuelto muy amable y cooperativo.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Colombia se comprometió a ser el puente diplomático para una transición ordenada, alineándose con la estrategia del Secretario de Estado, Marco Rubio. Trump, quien antes llamó a Petro "cómplice", hoy destacó que el mandatario colombiano se ha vuelto muy amable y cooperativo. Acciones contra el ELN: se acordaron operativos conjuntos de inteligencia para golpear las estructuras del ELN que operan en la frontera colombo-venezolana, un punto donde ambos gobiernos encontraron un enemigo común vinculado al narcotráfico.

se acordaron operativos conjuntos de inteligencia para golpear las estructuras del ELN que operan en la frontera colombo-venezolana, un punto donde ambos gobiernos encontraron un enemigo común vinculado al narcotráfico. El arte de la negociación: el ambiente fue descrito por fuentes diplomáticas como "transaccional". Petro llegó a la Casa Blanca con una cesta de prouctos campesinos (café, miel y cacao) para demostrar el éxito de la sustitución de cultivos. Por su parte, Trump destacó que, tras la incursión en Venezuela, la actitud de Petro "cambió para bien", permitiendo una relación basada en el respeto a los negocios y la seguridad fronteriza.

"No estamos aquí para coincider en todo, sino para trabajar en lo que importa: la paz y regional y el fin del veneno del narcotráfico", afirmó el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que tuvo desacuerdos Petro, "pero él sabe que soy serio. Si ellos cumplen, nosotros seremos sus mejores aliados".

