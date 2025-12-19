En video: pago automatizado en las nuevas estaciones de servicio de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La modernización del sistema de cobro en las estaciones de servicio (E/S) de Caracas, incluyendo la E/S Boyacá ubicada en la salida de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho hacia el Oriente, forma parte de un plan piloto de PDVSA para automatizar el suministro y eliminar intermediarios.

Aquí te detallamos cómo funciona el proceso en estas nuevas estaciones "inteligentes":

Paso a paso para surtir

Una vez que presionas iniciar, seleccione el dispensador de tu preferencia.

Elige la cantidad de litro y presiona siguiente.

Este nuevo sistema funciona con biopago, al seleccionar, debes ingresar tus datos afiliados (número de cédula, banco) y selecciona siguiente.

Una vez que aparezca el ícono de lector de huella, coloca tu dedo y espera que se valide el pago y listo.

Selecciona el dispensador seleccionado al inicio y surtir tu combustible, verifica que esté despachando en la pantalla y en el contador, el despacho es muy rápido y preciso.

Métodos de Pago Disponibles

Los nuevos surtidores (de fabricación china) cuentan con pantallas táctiles y lectores integrados que permiten cancelar sin necesidad de ir a una taquilla externa:

Pago Móvil: Escaneando un código QR generado directamente en la pantalla del surtidor.

Tarjetas Nacionales e Internacionales: Los surtidores tienen lectores para tarjetas de débito y crédito (incluyendo tecnología contactless o sin contacto).

Biopago / Sistema Patria: Integración directa para validar el cupo de gasolina subsidiada.

Efectivo con Vuelto Digital: Si pagas en efectivo (dólares o bolívares) y hay un excedente, el sistema permite registrar tus datos (cédula y teléfono) para recibir el vuelto mediante Pago Móvil de forma inmediata.

