Fin del invierno en Nueva York: el calendario térmico de la NOAA para este 2026

Con el Hudson casi congelado y un récord de días consecutivos con temperaturas bajo cero, la pregunta que todos los neoyorquinos se hacen es: ¿cuándo se acabará el frío en Nueva York?

Aunque el calendario indica que la primavera comienza en marzo, los informes oficiales sugieren que la Gran Manzana todavía tendrá que soportar varias semanas más de clima helado.

A continuación, te compartimos la fecha estimada en la que finalmente comenzarán a subir las temperaturas, basándonos en los datos meteorológicos más recientes.

El invierno no da tregua: pronóstico para febrero de 2026 en Nueva York

Según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), el fenómeno de La Niña sigue influyendo, manteniendo un patrón de temperaturas más frías de lo habitual en el noreste de los Estados Unidos.

Los expertos de la NOAA advierten que durante la segunda semana de febrero, se anticipa una nueva ola de aire ártico que podría hacer que los termómetros caigan nuevamente.

El meteorólogo Chad Merrill de AccuWeather menciona que, tras la histórica serie de días bajo cero que se registró a finales de enero, la atmósfera sigue siendo inestable.

Aunque habrá breves momentos de alivio con máximas que podrían acercarse a los 40°F (4°C), estos serán solo momentos aislados en un mes que, en su mayoría, seguirá siendo frío y con posibilidades de nuevas nevadas.

¿Cuándo comenzarán a subir las temperaturas de manera constante en Nueva York?

Los informes de The Old Farmer’s Almanac y las proyecciones a largo plazo de los servicios meteorológicos locales sugieren que el verdadero cambio se verá en la segunda mitad de marzo de 2026.

A finales de febrero, se prevé una última gran tormenta invernal que podría traer acumulaciones de nieve significativas.

Para mediados de marzo, los modelos indican una transición hacia condiciones más neutrales. A partir del 22 de marzo, se espera que el aire cálido empiece a dominar, permitiendo que las temperaturas se estabilicen por encima de los 50°F (10°C).

En abril, según las fuentes consultadas, se espera que sea un mes más cálido y seco

¿Cómo mantenerse a salvo en medio del frío extremo?

La oficina del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) están en plena acción con sus protocolos de emergencia.

Se aconseja a los residentes que sigan utilizando el sistema PlowNYC para estar al tanto de la limpieza de las calles y que se mantengan atentos a los avisos de "Código Azul", que se emiten cuando las temperaturas caen a niveles que pueden ser peligrosos para la salud.

En resumen, aunque a finales de febrero se empezará a sentir un ligero alivio térmico, no será hasta la última semana de marzo que Nueva York podrá despedirse de las pesadas capas de abrigo.

