Dónde encontrar alimentos sin costo en Chicago: direcciones y horarios del 3 al 7 de febrero

En tiempos donde los presupuestos familiares están ajustados, el programa Greater Chicago Food Depository activó su red de apoyo para esta primera semana de febrero de 2026.
Si tú o alguien que conoces necesita alimentos frescos y productos esenciales, aquí tienes la guía detallada de dónde, cuándo y a qué hora acudir.
Calendario de Despensas Gratis (3 al 7 de febrero)
Asegúrate de llegar con antelación, ya que estas entregas suelen tener alta demanda.
Martes 3 de febrero
-
Chicago Lights: 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30 hs.
-
Meals Ministry: 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00 hs.
-
St. Matthew Child Advocate: 1000 N Orleans St. | 11:00 – 12:00 hs.
-
Centro Comunitario Cuerpo del Templo: 1 N Ogden Ave. | 11:00 – 13:00 hs.
-
Primera Iglesia Bautista Congregacional: 1613 W Washington Blvd. | 11:00 – 13:00 hs.
-
Asociación Univ. Northwestern: 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00 hs.
Miércoles 4 de febrero
-
Chicago Lights: 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30 hs.
-
Ministerio de Alimentación: 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00 hs.
-
Asociación Univ. Northwestern: 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00 hs.
-
Breaking Bread Ministries: 1111 N Wells St Ste 500. | 19:00 – 20:00 hs.
Jueves 5 de febrero
-
Chicago Lights: 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30 hs.
-
Ministerio de Comidas: 126 E Chestnut St. | 12:30 – 14:00 hs.
-
Asociación Univ. Northwestern: 1400 W Augusta Blvd. | 10:00 – 13:00 hs.
-
Iglesia Int. Life Changers: 1337 W 15th St. | 11:00 – 13:00 hs.
-
St. Stanislaus Kostka: 1351 W Evergreen Ave. | 12:30 – 13:30 hs.
Viernes 6 de febrero
-
Chicago Lights: 126 E Chestnut St. | 09:30 – 11:30 hs.
-
Nuestra Señora de la Sagrada Familia: 1334 W Flournoy St. | 14:30 – 16:30 hs.
Sábado 7 de febrero
-
Care For Friends: 530 W Fullerton Pkwy. | 11:30 – 13:30 hs.
-
Pilgrim Rest MBC: 1901 W Washington Blvd. | 13:00 – 15:00 hs. (Nota: Solo reparte las semanas 1, 2 y 3 del mes).
Otras instituciones con apoyo alimentario permanente
Si no puedes asistir a las fechas anteriores, estas organizaciones mantienen redes de distribución en todo Illinois:
-
River Bend Food Bank: Cubre 23 condados con puntos de distribución móvil.
-
Northern Illinois Food Bank: El aliado principal para los residentes del área metropolitana de Chicago.
-
Eastern Illinois Foodbank: Famoso por su programa "Foodmobile" que lleva comida a zonas apartadas.
-
Central Illinois Foodbank: Atiende a más de 140 agencias en el centro y sur del estado.
Tip importante: No suelen pedir documentos de estatus migratorio para entregar comida, pero es recomendable llevar una identificación con foto (aunque sea de tu país de origen) y un comprobante de domicilio si lo tienes, por si alguna agencia local lo solicita para su registro interno.
