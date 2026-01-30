¡Multa histórica! Propietario en Chicago paga $80.000 por amenazar a sus inquilinos con inmigración

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal de circuito de Illinois impuso una multa histórica de $80 000 a un propietario de Chicago tras amenazar a sus inquilinos con denunciarlos ante las autoridades migratorias.

El fallo judicial beneficia a una pareja que, tras rentar un sótano desde 2017, enfrentó intimidaciones por parte del dueño, Marco Antonio Contreras.

Caso

Según Telemundo Chicago, el propietario desde el año 2020 exigió el pago del alquiler mediante coacciones relacionadas con el estatus legal de los residentes.

Esta resolución marca un hito importante en la jurisprudencia estatal, al ser la primera sentencia dictada bajo la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Illinois desde su promulgación en 2019.

Leyes

La legislación vigente en el estado, que fue el segundo en todo Estados Unidos en implementar este tipo de protecciones, prohíbe estrictamente a los arrendadores utilizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como herramienta de acoso o desalojo.

Además de la indemnización principal, el juez ordenó el pago de los honorarios legales y una compensación adicional por impedir que los afectados accedieran a sus pertenencias personales.

Este caso establece un precedente legal relevante para la defensa de los derechos civiles, reforzando que el vínculo contractual de vivienda no otorga poder a los propietarios para discriminar o vulnerar la integridad de la comunidad inmigrante en el país.

